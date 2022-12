El emotivo posteo de despedida de Tití Fernández: "Llegó el momento de decir chau"

Entre lágrimas, Tití Fernández dijo "adiós" a la profesión a los 71 años y después de una extensa carrera dentro del campo de juego: “Quiero agradecerle a la gente que pensó que yo podía estar acá. Me quería despedir de esta manera, no quería irme por la ventana: me quería ir laburando”, precisó conmovido.