El emotivo posteo que Claudia Villafañe le dedicó a Diego Maradona por el Napoli campeón: "El cielo..."

claudia posteo para diego maradona.jfif

“Seguro estás festejando, el cielo está de fiesta”, sumó Claudia en su posteo, y quien también le dedicó varios posteos al Diez es Dalma, su hija mayor y la más fanática del fútbol.

La mamá de Azul y Roma publicó tres historias celebrando la consagración del Napoli y recordando a su papá. En la primera, Dalma compartió una foto del plantel, luego una de ella a upa del máximo ídolo argentino, en el estadio de los Gli Azzurri, y la última con la leyenda “Argentina, Napoli y bueno... todos sabemos quién falta... Levante la mano quien elige creer”, en referencia a Boca Juniors, el club de sus amores.

image.png

Dalma Maradona recibió una tremenda noticia sobre la muerte de su papá: "Es doloroso"

Este martes por la tarde Dalma Maradona, su hermana Gianinna, así como el resto de los hijos del Diez conocieron la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro de mandar a juicio oral por "homicidio simple con dolo eventual" a los 8 imputados por la muerte de Diego Maradona, con penas entre 8 y 25 años de prisión.

De esta manera, el Tribunal mantuvo la calificación de la fiscalía sobre el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros 6 profesionales imputados. Claro que esta noticia generó sensaciones encontradas tanto en Dalma Maradona como su hermana Gianinna, quienes se alegraron por el avance en busca de justicia pero al mismo tiempo saben que nada les devolverá a su papá.

dalma sobre su papá 1.jfif

"Muchas veces el proceso es doloroso y lento pero acá estamos y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Cada uno que dejó de hacer su trabajo (por pedido de alguien o por inoperancia) será juzgado por eso. Y los que no están en este juicio pero participaron de alguna manera, les deseo que su conciencia no los deje vivir tranquilos", escribió Dalma desde sus Instagram Stories con una imagen de fondo de margaritas y sumó luego una foto del astro futbolístico.

En tanto su hermana Gianinna hizo lo propio reposteando los muchos mensajes que los maradonianos le hicieron llegar en señal de compañía, así como también escribió de puño y letra: "Donde sea que estés, estamos más cerca! Te amo y te extraño cada día más! Será justicia, te lo juro!", con un fondo de imagen del cielo.