El drástico giro de la Justicia que ayudaría a saber si a Diego Maradona lo mataron y condenar a los autores del crimen

Este miércoles, el abogado de Diego Fernando Maradona, Mario Baudry estuvo en Intrusos (América TV) y se refirió a esta decisión de la Justicia, que avanza para determinar si a Diego Maradona lo mataron y, en ese caso, quiénes fueron los autores del crimen.

"Ayer lo que sucedió es lo que uno venía pidiendo hace mucho tiempo", afirmó el letrado y reiteró que los herederos continúan firmes en su postura para demostrar que los profesionales que atendieron al ídolo son responsables de su triste final. "Lo mataron", remarcó la pareja de Verónica Ojeda.

Baudry enfatizó en uno de los principales puntos que más comprometen a los médicos que asistieron a Maradona. "Adulteraron su historia clínica de Diego", señaló el letrado.

Al finalizar, el abogado celebró la determinación de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. "El fallo que sacó ayer la Cámara es impecable. En 104 páginas determinan que a Diego lo abandonaron a su suerte, que no fue atendido con la profesionalidad que se necesitaba, sabían que esto iba a pasar y no hicieron nada para remediarlo", cerró.

Dalma y Gianinna hablaron de la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías sobre la investigación por la muerte de Maradona

Tras conocer la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de mandar a juicio oral por "homicidio simple con dolo eventual" a los 8 imputados por la muerte de Diego Maradona, Dalma y Gianina se pronunciaron en las redes.

"Muchas veces el proceso es doloroso y lento pero acá estamos y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Cada uno que dejó de hacer su trabajo (por pedido de alguien o por inoperancia) será juzgado por eso. Y los que no están en este juicio pero participaron de alguna manera, les deseo que su conciencia no los deje vivir tranquilos", escribió Dalma desde sus Instagram Stories con una imagen de fondo de margaritas y sumó luego una foto del astro futbolístico.

En tanto su hermana Gianinna hizo lo propio reposteando los muchos mensajes que los maradonianos le hicieron llegar en señal de compañía, así como también escribió de puño y letra: "Donde sea que estés, estamos más cerca! Te amo y te extraño cada día más! Será justicia, te lo juro!", con un fondo de imagen del cielo.