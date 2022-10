El emotivo recuerdo de Dalma Maradona para Diego el día que hubiera cumplido 62 años

"Se los cuento ahora porque a las 12 voy a estar en una y no quiero dejar de compartirles esta historia", comenzó diciendo Dalma en una historia de Instagram.

"Todos los años con Giani pensábamos en hacerle regalos originales y que le quede un recuerdo que no sea algo solo material. Este año se me ocurrió a mí porque varias noches soñé con la frase ‘Esperame, te llevo margaritas’ y sentía que tenía que hacer algo con eso. Me surgió esta idea y a Giani le encantó. Gracias a ella también me animé", agregó.

"Que felicidad celebrarlo como él siempre quería. Ojalá le llegue nuestro regalo con todo el amor porque lo extrañamos todos los días", cerró Dalma.

Napoli homenajeó a Diego Maradona en su cumpleaños 62 a puro fútbol

El equipo que dirige Luciano Spalletti hilvanó una espectacular serie de 13 éxitos en hilera, incluidos cinco partidos de la Liga de Campeones de Europa, competencia en la que ya avanzó a los octavos de final. Y fue precisamente el entrenador del actual líder del certamen quien se refirió a la figura del eterno 10 y lo que representa para una entidad como la napolitana, a la que revistió de gloria allá por la década del ’80.

Para hablar de Maradona, Spalletti citó a Schopenhauer, filósofo alemán que vivió entre 1788 y 1860, reconocido como uno de los más importantes de la historia.

“Mientras que el talento logra lo que otros no pueden lograr, el genio logra lo que otros no pueden imaginar. Esa fue la diferencia entre (Diego) Maradona y todos los demás".

