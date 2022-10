El enojo de Guido Kaczka con su productor por no contarle su romance con Laurita Fernández

Guido sigue al tanto de todo lo que pasa en el programa, pero la noticia los sorprendió en los portales la mañana que el romance salió a la luz. “Todos los productores de Kuarzo se empiezan a poner para la primavera muy efervescentes”, dijo Guido al aire de la FM 100.

“Los veía que estaban.... Un poquito, pero me enteré por los portales. Él me vino a decir cuando ya estaba todo… te lo juro. Vino y me dijo y le dijo ´lo vi esta mañana´”, indicó el reproche que le hizo al trabajador.

Ayudado por Marcela Tauro le mandó algunas preguntas que Peluca contestó en un audio que pusieron al aire. El productor contó que a Laurita la conoció en enero, cuando comenzó con el programa. Que todo se dio porque los dos estaban solteros.

Además, aprovechó para pedirle vacaciones a Guido y poderse tomar unos días con ella. Y, si bien no quiso contar intimidades, anunció que los 25 son días importantes para ellos, toda la mesa llegó a la conclusión de que ese día cumplen meses.

El regalo sorpresa de Peluca Brusca a Laurita Fernández: "Sos muy hermoso"

Desde hace varias semanas se sabe del acercamiento sentimental que nació entre Laurita Fernández, ya separada de Nicolás Cabré, y Claudio Peluca Brusca, productor del programa Bienvenidos a bordo, El Trece.

Lo cierto es que hace unas horas aparecieron fotos y video de los dos juntos en la noche por la zona de Pilar y donde se los ve bien enamorados, según adelantó la cuenta de Twitter EjercitodeLam.

"Amor en el aire”, se expresó con algo del material sobre el tema. En las imágenes se los ve a los dos cenando y acompañados por amigos. La conductora y el histórico productor del ciclo del Trece parece que están a full. “Llegaron a los chapes”, detallaron.

El domingo, tras la consagración de Boca Juniors como campeón de la Liga Profesional, el productor de Bienvenidos a bordo compartió un pícaro mensaje en su cuenta de Twitter, donde sin nombrarla incluiría a la conductora, también hincha del club Xeneize.

"Mejor fin de semana Imposible!!! Y además nuestro primer campeonato Juntos! Además somos Bosteros Si", expresó feliz Peluca en la red social del pajarito.

Y en la mañana de lunes, en medio del clima de festejo por la consagración de Boca Juniors como campeón, Peluca sorprendió a Laurita Fernández con un regalo en la radio donde trabaja: le hizo llegar la camiseta oficial del club Xeneize.

"La mejor sorpresa que me llegó a la radio... Peluca, sos muy, muy, hermoso", comentó ella en sus historias de Instagram luciendo feliz su nueva casaca. Están a full y así lo demuestran en público.