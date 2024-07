¿Celosa? El picante reclamo que le hizo Nati Jota a Gastón Edul en pleno vivo

Sin embargo, no todo es color de rosa y este jueves la conductora se mostró notablemente molesta con el periodista al darse cuenta que había borrado una foto con ella que tenia publicada en sus historias.

“Algún motivo hay, no borrás porque sí. ¿Se dio cuenta después de que le pareció fea? No se hagan los hombres libres y relajados. Él reposteó la story y ahora la borró. Yo también la había reposteado, la voy a eliminar yo también. Que se joda”, expresó Nati.

Minutos más tarde, Edul habló en un vivo y se justificó: "Hoy tenía que tener, por la marca que me trajo, las historias limpias para dedicárselas al partido, no por otra cosa. La foto me encantó, y no por cómo salí yo”.

Sin embargo, no todo terminó y a través de un chat con Homero Pettinato le redobló la apuesta. "Ayer estuve hablando hasta tarde con Nati y me clavó visto. Me contestó al otro día”, reclamó. "Por eso la borro, es un resentido", cerró ella.

El romántico encuentro entre Gastón Edul y Nati Jota tras la picante propuesta de la conductora

El periodista deportivo Gastón Edul se reencontró este jueves con la conductora Nati Jota en el streaming de Olga tras su picante propuesta y le hizo un tierno regalo.

“Cuando vengas a Miami, si querés, podés comer estas dos pechugas”, le había dicho Nati días atrás.

Ahora, la influencer, en pleno vivo de Olga, le comentó en broma a Edul: “Te traje lo que prometí”. La rubia tenía un plato en la mano con dos pechugas de pollo crudas. “Yo te hice una promesa que ahí está”, agregó.

Gastón, sobre su frase zarpada, le respondió: “¿Sabés lo que es querer hablar de fútbol en esta Copa América y que lo único que me pregunte la gente es sobre las pechugas?”.

Luego, Gastón le dijo: "Tengo algo para vos". Ahí, el periodista le dio una flor. “Pensaste que no te iba a traer nada”, agregó Edul y ella le contestó: “Pensé que no, como estás tan atareado...”.