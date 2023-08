El enojo de Roberto García Moritán con Pampita que involucra a Benjamín Vicuña

"¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?", le consultó Ángel de Brito. Y Pampita contestó segura: "Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", lanzó. "No te lo esperabas de ella...", le repreguntó el conductor. "Sí, me lo esperaba de ella", afirmó ella.