El enojo de Santiago del Moro con Brian en pleno vivo por su comentario sobre Selva: "Dejame terminar a mí"

"No. Ahora dejame que yo te explique: está en todo tu derecho que te moleste y que te joda, y se lo decís a ella. Ahora, una persona que llega a la casa, te levanta, te dice 'buen día' y te da un beso no me parece una agresión. Si a vos te molesta se lo decís", remarcó el presentador y Brian lo interrumpió: "Pero en ningún momento dije que era una agresión".

"Pará, dejame terminar", siguió Del Moro enojado. "Y espero que no lo haga más, si es que te molesta. Ahora, me parece que tiene que ver con la persona que lo hace. A vos te molesta Selva, haga lo que haga. Y está bien que te moleste, eso es parte de lo que vos sentís. Me parece que tampoco es para agarrarse de eso y decirle 'nadie puede tocar el cuerpo de nadie'. Me parece que está llevando a otro lado una cosa muy chiquitita", sostuvo el conductor.

"No, estoy tratando de decir que hay que respetar. Si yo no quiero que me dé un beso, no quiero que me lo dé", le respondió firme Brian. "Está perfecto, si te lo da mañana, Brian, está mal. Me parece que ella no lo hizo con mala leche", le sugirió Santiago.

"Lo entiendo y se lo acepto. Pero se lo estoy diciendo bien. Te estoy contando la intensidad que tiene, que me despierto con una señora al lado que me da un beso, que no la conozco y me parece raro", continuó Brian.

"Otra cosa. Chicos, basta con lo de señora o no señora, ahí son todos iguales. No quiero escuchar un comentario más 'esta señora, esta señora', como si fuera un insulto, un delito ser grande", advirtió al final Del Moro.

¿Enamorados? Dos exparticipantes de Gran Hermano se mostraron juntos por primera vez: la foto

En Gran Hermano se suelen formar muchas parejas adentro y fuera del reality. En esta oportunidad, dos exparticipantes, uno de esta temporada y otro de la anterior están teniendo un fogoso romance.

Se trata de Mauro Dalessio, el examor de Juliana 'Furia' Scaglione, y Candela Campos, una de las últimas eliminadas de la actual edición del programa.

Dalessio compartió en las últimas horas una foto con Candela en una historia de Instagram y les consultó a sus seguidores: "¿Cuál fue el participante que más te gustó?".

El periodista Nico Peralta al ver la imagen le consultó a Dalessio si estaba saliendo con Campos. "Conociendo", le respondió Mauro, confirmando el vínculo con la exjugadora.