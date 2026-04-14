El escalofriante dato que reveló Ignacio Prieto sobre la autopsia de Ángel y que dejó en shock a Moria Casán

La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas tras conocerse los resultados de la autopsia.
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El informe forense reveló lesiones graves en el cráneo y la Justicia cambió la carátula. Investigan el mecanismo de los golpes y antecedentes en el entorno familiar, contaron en el programa de Moria Casán.
La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas tras conocerse los resultados de la autopsia.
Si bien en un primer momento la causa fue caratulada como “muerte dudosa”, el fiscal Facundo Oribones confirmó que ahora se avanza bajo la hipótesis de un posible homicidio, a partir de los primeros indicios surgidos del informe forense.
La información fue revelada por Ignacio González Prieto en La Mañana con Moria (El Trece), donde detalló los puntos principales del estudio. “La autopsia básicamente establece tres aspectos: la data de muerte, el mecanismo y la causa”, explicó el periodista.
En ese marco, precisó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio asociado a un edema generalizado, es decir, una inflamación severa a nivel cerebral.
Sin embargo, lo que generó mayor impacto fueron las lesiones detectadas. Según se detalló, el informe describe una herniación del tronco cerebral y una afectación en distintas zonas del cráneo, compatibles con traumatismos de consideración.
“La causa de muerte es muy concreta: un paro cardiorrespiratorio por un edema generalizado, es decir, una inflamación del cráneo”, señaló.
A partir de estos datos, los investigadores buscan determinar el mecanismo que provocó esas lesiones. En ese sentido, se analiza si los golpes pudieron haber sido producidos por distintos tipos de impacto, ya sea con objetos o mediante agresiones físicas directas.
“Hay una herniación del tronco cerebral y una afectación sobre las amígdalas. Eso significa que los traumatismos generaron una hemorragia tremenda dentro del cerebro del niño”, agregó.
Y agregó un dato clave: “La hemorragia se fue expandiendo en 12 puntos hacia la zona frontal, occipital y parietal. Eso te da una dimensión de los golpes que recibió”.
Según explicó, los impactos habrían sido dirigidos principalmente a la cabeza: “Los golpes fueron especialmente en el cráneo”.
Otro de los puntos que quedó bajo la lupa es el contexto familiar. Según se mencionó en el programa, en el expediente judicial figuran antecedentes y denuncias previas que ahora forman parte del análisis de la causa.
“En criminalística y medicina forense se analiza qué elementos pueden haber generado los traumatismos. Pueden ser objetos romos, como un palo, un fierro o una madera”, detalló.
“En este caso, está dentro del tipo de heridas que pueden ser generadas por un puño, una mano abierta, un codo o incluso un cabezazo”, sumó Prieto.
“Pero lo más escalofriante del caso es que en el expediente judicial figuran denuncias previas que tenían el padrastro y la madre del nene. El padrastro de Ángel practica taekwondo, es una mano experta y sabe cómo golpear sin dejar marcas”, expuso el periodista
Con estos elementos, la investigación entra en una nueva etapa, con peritajes en curso y medidas orientadas a reconstruir lo ocurrido. Mientras tanto, el caso genera una profunda conmoción y reabre el debate sobre la protección de la infancia.