El escándalo de Britney Spears con su ex que casi estropea su casamiento con Sam Asghari

Todo quedó registrado en el teléfono celular del intruso, ya que transmitió todo a través de Instagram Live. En la grabación se puede observar el ingreso forzado de Jason Alexander a la mansión de Britney Spears, donde recorre la mansión intentando eludir al personal de seguridad, mientras aseguraba ser el primer marido de la estrella pop y que estaba allí a pedido de ella.

vivo jason alexander rompebodas.jpg La transmisión en vivo de Jason Alexander en su intento por sabotear la boda de su ex, Britney Spears con Sam Asghari.

De esta manera, mientras recorría el lugar mostró los arreglos flores en medio de críticas, logró subir a la planta alta de la propiedad mientras luchaba con los agentes de seguridad que intentaban quitarle el teléfono para detener la transmisión, entre otras cosas. Esas imágenes que causaron un verdadero escándalo internacional, viralizándose en cuestión de minutos, pudieron verse esta mañana desde Buenos días América, en la pantalla de A24.

El desnudo total de Britney Spears que revolucionó las redes

Hace apenas unas semanas Britney Spears anunció una feliz noticia desde su cuenta de Instagram: que estaba embarazada y esperaba su primer hijo con Sam Asghari, con quien se comprometió el año pasado, aunque días después lo perdió.

Fue en aquel contexto en el que la cantante pop generó un gran revuelo al compartir fotos completamente desnuda y sólo tapando sus partes íntimas con emoticones y con sus manos sobre sus pechos.

britney spears 1.jpg El desnudo de Britney Spears con el que revolucionó las redes sociales días atrás.

Si bien no es la primera vez que se muestra bien sensual en su perfil, la artista, tras el largo litigio judicial con su padre que terminó a su favor, sacudió con unas fotos impactantes de su físico al natural.

"I love you all SSSSSSSSSOOOOOOOOOO much (Los amo mucho a todos)", expresó la artista estadounidense luciendo su figura escultural. El posteo se llenó de likes y comentarios de puro apoyo a Spears.