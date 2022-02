El escándalo de Paulo Londra con la madre de su segundo hijo: Parto, soledad y demanda

paulo londra y rocío moreno separadosy embarazada.png Rocío Moreno y Paulo Londra festejaban el primer año de Isabella en julio del año pasado. Pero en septiembre la pareja se rompió y la joven lleva adelante desde entonces sola su segundo embarazo.

Al mismo tiempo, sobre el estado anímico de la ex pareja de Londra, la intrusa detalló que Rocío Moreno está muy nerviosa con toda esta situación, teniendo en cuenta que está a punto de ser mamá de su segundo hijo y está completamente sola dado que hace unos cuantos meses que no tienen más vínculo con Paulo; está lejos de su mamá y sus vecinos, los padres del cantante que viven en el terreno de adelante, son bastante hostiles con ella.

Por otro lado, según la periodista Rocío y Paulo Londra hace bastante que no tienen vínculo dado que se separaron en el mes de septiembre pasado, pero cuando ella comenzó a reclamar un dinero para poder vivir, hubo un llamado del rapero a ella asegurando que no sabía nada, que era un tema de los abogados que los puso el padre de él y que él quería hacerse cargo de la situación. Algo que hasta el momento no ocurrió.

paulo londra captura Intrusos.jpg Paulo Londra es un cantante, rapero y freestyler argentino.

Así, por estas horas se suma entonces una demanda por compensación económica, que se presume millonaria por las ganancias del músico de los últimos tiempos, que tiene que ver con el tiempo que ella lo acompañó cuando todavía no era famoso, que ella dedicó completamente a la familia y a acompañarlo a él.