El escándalo que vincula a Michael Bublé tras el regreso de Rebelde Way y la ausencia de Luisana Lopilato

La gira está programada para Europa y Sudamérica, y lo cierto es que tanto por el emotivo video que hicieron los protagonistas, y por las fotos del anuncio, quedó confirmado que Lopilato no formará parte del proyecto.

Rebelde Way 2025

A pesar de que la actriz no dio declaraciones hasta el momento explicando los motivos de su decisión, muchos usuarios se expresaron en las redes y culparon al cantante de que ella no esté presente en la gran gira de la banda.

"A Luisana Lopilato seguro el marido machirulo no la dejó participar", "Me la juego a que Luisiana no está porque el esposo tóxico no la dejó", "Todo culpa de Michael Bublé", "Que Michael Bublé cuide a los niños", "Falta Luisana", fueron algunas reacciones.

El regreso de Rebelde Way con Camila Bordonaba: qué pasó con Luisana Lopilato

Tras 18 años, los fans de la serie Rebelde Way festejan el regreso de la exitosa banda ErreWay, integrada por Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Luisana Lopilato.

Después del primer video publicado por la cuenta de Instagram "Erreway Tour 2025", se confirmó que Camila Bordonaba también formará parte del reencuentro de Rebelde Way en 2025.

Tras un enigmático video que comenzó a circular en redes sociales, en el que solo se veían a Benjamín y Felipe recordando las viejas canciones de la banda, se develó el misterio de quien estaba detrás de la puerta que visitaban. Finalmente, este lunes, un nuevo clip mostró a Camila Bordonaba abriendo la puerta y se confirmó su regreso a la banda.

¿Qué pasa con la cuarta integrante? A diferencia de lo que muchos esperaban, Luisana Lopilato no será parte del reencuentro y, tal como pasó con Casados con hijos en sus presentaciones en Córdoba, la actriz no estará por compromisos familiares y otras actividades laborales que ya tiene previsto para el año que viene.