¿El escándalo de su ex podría costarle a Jésica Cirio su continuidad en La Peña de Morfi?

“En la separación legal, en Argentina, va a figurar que le pasa 160 mil pesos por mes y lo otro es todo por cuentas afuera. Entiendo que el artículo penal libera a la esposa o a la ex esposa de alguien de testificar contra el marido”, indicó Beto Casella.

Embed

“No sé qué le puede caber a Jésica Cirio, lo que sí sé es que en Telefe están hablando de esto”, agregó en animador. “Ponele que no a nivel Justicia legal, pero sí a nivel de opinión caiga en desgracia Jésica Cirio. Yo creo que sí”, señaló, antes de leer un mensaje que le llegó en vivo.

“Nosotros no hacemos un programa que esté en el minuto a minuto porque es más poner una sonrisa a lo que pasa en el día, pero me mandan mensajitos y me dicen que ya están buscando co conductora para La peña de Morfi”, dijo Beto.

“¡Qué yeta con los conductores de La peña, che!”, comentó el locutor del programa, Mariano Flax. “De Jey Mammon a Jésica Cirio. Veremos si se confirma, pero es alguien adentro del canal que me manda esta información. Capaz que esto ya se conoce y yo lo digo igual porque no lo sabía”, cerró Beto Casella.

jésica cirio .jpg

Sofía Clerici fue denunciada ante la Justicia Federal

Sofía Clerici causó un gran revuelo el fin de semana por varias razones, pero hubo una en particular que ahora la obligará a dar explicaciones ante la Justicia ya que fue denunciada por presunta corrupción.

El problema surgió cuando la modelo compartió imágenes en sus redes desde un lujoso yate en Marbella acompañada por Martín Insaurralde, ex pareja de Jésica Cirio.

Ahí, Clerici mostró varias carteras y un reloj muy costoso. Pero lo que más generó la atención fue que ella está inscripta en la AFIP dentro de la categoría más baja del monotributo, cuyo límite de facturación son 116 mil pesos por mes, registrada como fabricante de lencería.

En las últimas horas, se supo que el abogado Gastón Marano presentó una denuncia exigiendo que Clerici justificara sus ingresos para costear un viaje de las características que expuso en las redes.

En la documentación presentada ante la Justicia, el denunciante adjuntó fotos de los artículos de lujo que ella misma exhibió así como otras imágenes en las que se la ve usando joyas de una firma muy cara.

Y además, en sus redes ha compartido mucho material donde deja en evidencia sus gustos de lujo: autos de alta gama, bebida de lujo, joyas cartier, calzado europeo y ropa importada.

Sofía Clérici

Sofía Clérici