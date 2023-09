El escandaloso mensaje de Martina Stewart que aniquila a un ex Gran Hermano

"Cuando salgan las capturas que tienen que salir, no va a entrar a ningún lado. Me animo a decir que no lo va a llamar ni la vieja”, escribió Martina muy picante.

Acto seguido, los usuarios de esa red social respondieron al tuit enojados: "¡Estaría bien que desenmascaren todo! Quién está buscando los cinco minutos de fama, quién o quiénes están manipulando con este tema de la salud mental. Juli, Maxi, El Cone, Cami tienen mucho que aclarar"; "Maxi no tomó pastillas, por eso no le hicieron lavado de estomago. Todo show para entrar al Bailando. Lamentable", y "Las capturas diciendo que Maxi no ingirió pastillas", entre otros comentarios.

martina stewart tuit.jpg

Acusan a Maxi Guidici de mentir sobre su grave estado de salud: "Hemos sido engañados"

Maxi Guidici se encuentra nuevamente en el centro de la polémica por su intento de suicidio. Resulta que, tras hablar con autoridades del hospital, el periodista Guillermo Barrios puso en duda lo que sucedió con el Gran Hermano.

“Me informan desde el hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago. El cuadro fue por exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9AM”, escribió en su cuenta de Twitter el panelista de A la tarde.

Cabe recordar que la primera información que había trascendido indicaba que el cordobés habría ingerido un blister de pastillas. “El personal fue desplazado a Perón al 1600 por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Habiendo arribado se encuentran con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital de Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”, decía el parte policial.

Luego, Barrios contrastó esta información: “Me aclaran además que, de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación”. “¿Hemos sido engañados?”, se preguntó.