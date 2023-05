Martina de Gran Hermano contó la verdad de su video íntimo en un trío: "Soy re cerrada"

"Me chupé y me fui a dormir y no sé.. al otro día vi ese video" aseguró firme la ex Gran Hermano, al tiempo que detalló que como era re tarde le dio cosa porque la chica venía de lejos por lo que la hizo pasar.

Martina de GH comunicación con Desayuno Americano por video filtrado - captura.jpg

"Lo que tengo yo es que cuando estoy cansada o me chupo porque estoy en mi casa, me voy a dormir y mis amigos ya saben que cuando quieren se van, cierran la casa y ya saben que los perros no se pueden ir. Hice eso porque eran todos de confianza, menos esa chica, y me fui a dormir", agregó relatando qué es lo que pasó esa noche.

"Sigo sin entender el video. Me da mucho asco porque eso es en la parte de arriba de mi casa, yo me fui a dormir. Ellos me dicen que se fueron todos juntos" sumó Martina e insistió "Subió arriba.. no sé... subió para hacer eso".

En tanto, sobre si se contactó con ella para pedirle explicaciones, Martina confió que no lo hizo. Y cuando Pamela le consultó sin filtro si efectivamente hicieron el trío con la chica, Stewart Usher disparó firme: "¡Pero no... Mirá si voy a hacer un trío con lo cerrada que soy yo!", al tiempo que aseguró que con su novio no entendían nada al ver el video viralizado.

En el ciberespacio muchos insinuaron que la situación habría sido armada por la ex GH, pero lo cierto es que la profesora de Educación Física rompió el silencio y explicó cómo se dieron las cosas.

Luego de que se viralizara el video, Martina Stewart rompió el silencio y aclaró que la mujer que la grabó a ella durmiendo con su novio se llama Laura, quien es una emprendedora que había ido a visitarla para darle unos productos a modo de “canje”.

Según contó, Stewart la invitó a quedarse en una juntada que organizó, para recompensarla por su buena voluntad. Sin embargo, la ex Gran Hermano contó que se fue a dormir y ahí ella aprovechó la situación para grabar el video. “Esta psiquiátrica se metió en mi cuarto, no sé qué carajo”, sentenció Martina.

Así se lo confesó a TN Show, donde reconoció que la persona que aparece en el corto, se llama Laura Puchetti, una emprendedora que se trasladó desde una gran distancia para llevarle a su casa unos productos de canje.