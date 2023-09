Camila Lattanzio confirmó la peor noticia para Maxi Guidici y Juliana Díaz: "Hubieron chats"

“Hubieron chats pero siempre de parte de él, de mi lado nunca le contesté”, aclaró Lattanzio. Y dio aún más detalles: “El mismo día que le pasó esto a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé”.

Camila aportó que en un asado Maxi incluso le hizo un comentario desubicado y después fue a buscar su teléfono celular y le mostró al conductor esos chats reveladores y las llamadas perdidas que él le hacía.

“Ah pero te dijo cosas fuertes”, lanzó el conductor sorprendido al ver el celular. Además Camila aclaró que algunos mensajes fueron incluso el mismo día del episodio de Maxi en su departamento.

“Juliana me llamó y se lo confirme todo por teléfono y le dije ‘mirá amiga esto fue así’, y ella me responde ‘negalo no digas nada’”, finalizó Camila, quien cuestionó a Tini por no decir en público cómo habían sucedido las cosas y ella quedó en el medio del escándalo.

Camila Lattanzio reveló el gran sueño que cumplió tras ser vinculada a Maxi Guidici

Tras el escándalo que estalló con Maxi Guidici, Camila Lattanzio reapareció desde las redes sociales con un video a puro baile luego de unos días de ausencia en la virtualidad.

“¿Les gusta mi cambio de look? Volví”, expresó Camila junto a emojis de fuego en las imágenes donde se la ve muy contenta y bailando con un look total black de cuero.

Sus seguidores detectaron al instante un cambio estético en ella y la rubia no anduvo con vueltas y confirmó qué se hizo: pasó por el quirófano y se operó las lolas, un sueño que tenía hace tiempo.

"Todo el mundo se dio cuenta así que lo digo. Por fin me operé las tetas. Otro sueño cumplido. Gracias doctor Gustavo Tuny por el gran trabajo que hiciste", explicó la ex GH desde su cuenta de Twitter, dando la noticia del retoque estético que tanto quería y agradeciendo al profesional que la atendió.