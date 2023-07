El espantoso comentario del Negro Oro sobre Maxi López que generó un fuerte repudio

Embed

"El sábado al mediodía comiendo en un restaurante de Recoleta... Está enorme. Enorme me refiero a gordo", dijo el conductor. Y a los segundos insistió en el físico del ex de Wanda Nara: "Pero está muy gordo, lo vi gordo".

"Ya está relajado, tantos años después de una exigencia tan grande física, ya está...", quiso poner paños fríos la panelista Josefina Pouso ante el llamativo comentario del conductor.

Y luego el Negro Oro consultó: "¿Cuánto mide?". Y el especialista en policiales el Pampa Mónaco comentó: "Debe medir cerca de un uno noventa, es grandote". "Uff que no se enoje nunca", cerró Oscar González Oro.

maxi lopez.jpg

Marcela Tauro dio su categórica opinión del escándalo entre Cinthia Fernández y el Negro Oro: "Fue raro"

El viernes en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, se vio un terrible escándalo al aire cuando Cinthia Fernández discutió fuerte con Andrés Nara y en ese instante intervino firme el Negro Oro, y la panelista se terminó retirando del estudio.

"Hice una pregunta periodística y puedo preguntar las veces que se me cante", lanzó la panelista después de la discusión al aire con el padre de Wanda y Zaira.

Al escuchar esto, Oscar González Oro se metió: "No, no es así, las reglas de juego no son así". "¿No son así?", retrucó Fernández. Y el conductor contestó categórico: "No", y le pidió a Andrés que continúe su relato. Al instante, ella se paró y se retiró del estudio.

En este sentido, tras la repercusión que tomó ese tenso momento al aire, Marcela Tauro habló en el ciclo radial Por si las moscas y dio su opinión sobre el tema con su experiencia al aire de tantos años.

"Todo fue raro porque el Negro cuando ve que están discutiendo tiene que dejarlos discutir. Por lo que yo vi, le estaban hablando por la cucaracha diciéndole ‘cortalo, cortalo’. Está todo armado...", explicó la periodista del programa Intrusos, América Tv.

Y añadió: "Lo que pasa es que nosotros los panelistas tenemos bastante culpa porque creemos que somos estrellas. A mí me pasó veinte mil veces de discutir y después te das cuenta de que quedas mal al aire".

"Y la verdad que es un laburo, ella puede preguntar, el entrevistado se puede sentir ofendido pero no entendí por qué se ofendió", finalizó Tauro.