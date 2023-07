Marcela Tauro dio su categórica opinión del escándalo entre Cinthia Fernández y el Negro Oro: "Fue raro"

Al escuchar esto, Oscar González Oro se metió: "No, no es así, las reglas de juego no son así". "¿No son así?", retrucó Fernández. Y el conductor contestó categórico: "No", y le pidió a Andrés que continúe su relato. Al instante, ella se paró y se retiró del estudio.

En este sentido, tras la repercusión que tomó ese tenso momento al aire, Marcela Tauro habló en el ciclo radial Por si las moscas y dio su opinión sobre el tema con su experiencia al aire de tantos años.

"Todo fue raro porque el Negro cuando ve que están discutiendo tiene que dejarlos discutir. Por lo que yo vi, le estaban hablando por la cucaracha diciéndole ‘cortalo, cortalo’. Está todo armado...", explicó la periodista del programa Intrusos, América Tv.

Y añadió: "Lo que pasa es que nosotros los panelistas tenemos bastante culpa porque creemos que somos estrellas. A mí me pasó veinte mil veces de discutir y después te das cuenta de que quedas mal al aire".

"Y la verdad que es un laburo, ella puede preguntar, el entrevistado se puede sentir ofendido pero no entendí por qué se ofendió", finalizó Tauro.

Inesperado llanto de Cinthia Fernández en el programa que conduce el Negro Oro: "No estoy bien"

Minutos después de ese momento de suma tensión al aire con el Negro Oro, Cinthia regresó a su lugar en el panel y lloró por lo que vivió al aire y aclaró que "no se siente cómoda".

"No estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo. Me siento una mujer libre hace muchísimos años. No me gustan ciertas situaciones. No las sé disimular. No me gusta quedarme callada. No me hace bien, tampoco. Y me parece que tampoco está mal decirlo", reconoció la panelista ante la pregunta del Negro Oro.

Y el conductor le dejó en claro: "No, está bien y te lo dije la otra vez. Acá todos tiene derecho a preguntar, a hablar, pero en orden. Porque si no se transforma en un programa que a mí no me gusta hacer... Pero podés decir lo que se dé la gana".

"No considero trabajar en desorden. De hecho, tengo rítmicas de laburo, porque hace muchísimos años que vengo laburando de esto. No soy la mejor, no soy la peor", argumentó Cinthia.

Y agregó: "Soy una laburante. Y esto no es por Andrés Nara. Imagínate que discutir con una persona es casi como una gimnasia para mí. Estábamos debatiendo algo que había pasado acá, vos no estabas, y me hubiese gustado que me dejen desarrollar. Y me hubiese gustado, ante la elevación de voz, otros tratos".

"No estoy bien. No me siento cómoda. Prefiero llorar antes de putear. Siempre voy a ser fiel a mis convicciones y ser sincera", finalizó.