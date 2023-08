El especial posteo de Andy Kusnetzoff en el cumpleaños de su hija Helena

Luego, de forma reflexiva continuó: "En la foto parece que te estoy enseñando a volar, pero la realidad, es que vos me lo enseñaste a mi".

"Todos los días. Feliz cumple Helenita hermosa . SOS felicidad. Te amo, papá", cerró Andy.

Helena, es fruto de la relación del conductor y Florencia Suárez, con quién también tuvo a su segundo hijo, León. "Mi gran pequeña compañera. Tan dulce y divertida. Te veo crecer y me emociona tanto. Amo tanto ser tu mamá! Mucho! Deseo que sigas saltando olas así de feliz toda tu vida. Siempre juntas", escribió Flor en su perfil.

La respuesta de Andy Kusnetzoff ante la incógnita del regreso de PH, Podemos Hablar

Este martes, Andy Kusnetzoff habló en LAM (América TV) sobre el futuro de PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa que él conduce y que se convirtió en un clásico de los sábados. Al no haber todavía confirmación de su regreso, el conductor de Perros de la calle (Urbana Play) dijo: "Yo creo que va a volver, estamos viendo".

"Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. Estamos en eso. PH está en mi corazón, siempre está por volver, el tema es cuándo", acotó.

El notero insistió con saber cuál es el motivo del retraso y el conductor explicó: "Estamos sin apuro, porque queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación, y tiene que ver con eso, es lo que convenimos con el canal, no hay ningún drama".

Por otro lado, Yanina Latorre reveló, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, un dato del canal (Telefe): "Él se encaprichó con varios pedidos, no me especifican, se puso firme en algún tipo de capricho, por ahí él también habla de que quiere cambiar algo para que no sea siempre lo mismo, y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede".

Y agregó la panelista: "Últimamente, el año pasado estaba costando el tema de los invitados, traer gente distinta". "La gente empezó a cobrar para ir", dijo.