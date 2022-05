El esperado regreso de Alejandro Fantino con Animales Sueltos

Embed

"Para mi es una sorpresa estar haciendo Animales Sueltos. No pensé que iba a llegar la oportunidad de hacer este ciclo, nuevamente. Me encuentra en un momento profesional en el que estoy muy bien. Estaba muy cómodo haciendo Intratables, la pandemia me cambió la vida, como a muchos de ustedes, y acá estoy, feliz", expresó.

Javier Calvo, Miguel Wiñazky, Carlos Burgueño, Diana Deglauy, Julieta Tarrés, el analista político Enrique Zuleta Puceiro y el abogado Mariano Cúneo Libarona estuvieron en el panel junto a Alejandro Fantino.

image.png

El diario de mañana, lo de nuevo de Animales Sueltos

En el debut de la nueva temporada de Animales Sueltos, Alejandro Fantino dio detalles de una nueva dinámica que tendrán en cada programa.

Noche a noche, junto a su equipo periodístico, el conductor irá definiendo la tapa de un diario imaginario, "La voz de la selva", para anticipar los títulos más importantes.

"Vamos a completar un diario. Se llama 'La voz de la selva'. Ahí tenemos la imagen, sin completar, del diario. Hay un título principal, título uno, título dos, título tres y un meme, que va a ser el humor del día", señaló.

Finalmente, Fantino nombró a uno de sus principales colaboradores como responsable de esa tapa. "El director del diario va a ser el señor Javier Calvo", cerró.