Emotivo mensaje de Alejandro Fantino a Coni Mosqueira: "La felicidad está..."

"Descubrir mares, descubrir nuevas arenas!! Y también seguir descubriendo que la vida a tu lado es un sereno navegar con vientos favorables", precisó romántico el conductor de 50 años.

Y agregó: "Todo me muestra que la felicidad está en el día a día con vos".

Además, Alejandro Fantino fue compartiendo varias postales a puro sol, arena y mar del viaje que hicieron.

"Y en una gruta que se abre hacia el cielo construyeron este imponente lugar", expresó el conductor en una de las imágenes en una imponente piscina.

Alejandro Fantino despidió a su "segundo padre" con una sentida carta

Alejandro Fantino publicó una sentida carta en su cuenta de Instagram para despedir a su "segundo padre". Así lo definió el conductor de Intratables, América Tv, a Jorge Héctor Santos, ex director de Radio Mitre que le dio la primera oportunidad cuando tenía 21 años y quien murió el pasado fin de semana.

"En 1992 el destino me trajo a Buenos Aires. Ese mismo año la vida me puso delante de este genio de la radio llamado Jorge Héctor Santos. El maestro Anselmo Marini (otro de mis padres) me llevó a @radiomitre y la locura y visión de Jorge creyeron en mi . Fue “a primera vista” Cuento este detalle para poder explicar su tremenda percepción de captar en un pibe del interior de 21 años (que solo daba clases de tenis) a alguien capaz de relatar la campaña de @bocajrsoficial y de poder forjarse un lugar en esta jungla mediática. Y acá estoy, 30 años después despidiendo a este segundo papá, a este loco genial, a este hombre que tenia “cables radiales” en vez de venas!!", escribió Alejandro Fantino, quien se encuentra de vacaciones.

Y agregó: "Se va un distinto, se va un maestro de muchas y de muchos que hoy triunfan en este medio no solo al aire sino detrás de los micrófonos. Descansa en paz Jorge!!! Y si lo ves a Jorge mi papá dale un abrazo porque como un padre que ama a su hijo siempre supo que le cambiaste la vida al suyo, y por eso te sentía su amigo. Mis condolencias para @marianoxsantos y @norabriozzo y mi deseo de fuerzas y amor".