El estremecedor recuerdo de las amigas íntimas de Silvina Luna: "Lo único que nos decía era que..."

silvina-luna-junto-a-sus-amigas-analia-y-eugenia.jpg

Ya con Silvina fuera de este plano y habiendo dejado de sufrir, fueron sus amigas quienes la homenajearon saliendo a contar desde A la Barbarossa (Telefe) cómo fueron sus últimos días. Allí revelaron: “Lo único que nos decía es que no dejemos solo a su hermano”.

“Sentimos que en algún punto nos iba preparando a todos de a poco. Sabemos muy bien de las ganas de Sil de vivir, de salir adelante, pero a la vez era muy doloroso verla sufrir, porque no podíamos hacer nada” se lamentaron, así como también hablaron de su fortaleza: “De a poco la íbamos viendo mal, pero nos decía que estaba bien para no preocuparnos. Se refugió en su trabajo interno, en su camino, pero fue soltando de a poco”.

Embed

Cómo fueron las últimas horas de Silvina Luna, junto a su hermano y sus amigas

“En este último tiempo de internación no podía moverse... No aguantaba más el dolor y era muy fuerte verla así. Directamente se empezó a rendir sabiendo que lo dio todo. Con lo poco que podía hablarnos decía que no aguantaba más y se preguntaba por qué le estaba pasando eso”, contaron emocionadas, al tiempo que remarcaron que en “El último tiempo nombraba mucho a sus papás, nos decía que la estaban esperando”.

Fue Analía quien detalló que “Las últimas horas fueron terribles, su agonía, su dolor, la desesperación de no poder avanzar para salir de ahí. Nos miraba y nos decía ‘la tengo difícil’ y que quería vivir. Pero ya los últimos días, llorando, me dijo que no soportaba más estar en ese cuerpo enfermo: ‘Quiero trascender’, fueron sus palabras”.

Silvina Luna fue una gran luchadora hasta último momento - amiga Analía - captura A la Barbarossa.jpg

En lo que tiene que ver con la diaria de estos últimos 80 días, las amigas de Silvina Luna confiaron que “Si pedía ver tele, no le poníamos programas que pudieran hablar del tema. Incluso no le contamos la muerte de Mariano Caprarola porque sabíamos cuánto lo quería y cómo podía afectarla”.

En tanto, sobre sus minutos finales, aseguraron que “Fue hermosa su despedida dentro del dolor que sentimos, porque estuvo rodeada de todos sus amigos y su hermano, dándole amor, y de a poco le fueron sacando las asistencias. Se fue yendo con todos nosotros ahí acompañando. Estuvimos todo el día con ella, acompañándola”.