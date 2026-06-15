El estremecedor relato de Chiche Gelblung luego de un mes en terapia intensiva: "Sentí que querían..."

Lejos de ocultar la angustia que sintió en aquellos días, reconoció que había comenzado a prepararse mentalmente para una posible amputación si eso significaba preservar su vida: “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía”, confesó conmovido.

Sin embargo, Gelblung aseguró que hubo momentos en los que sintió que el panorama era todavía más grave de lo que le estaban comunicando. Por eso, lanzó una durísima acusación contra uno de los médicos que intervino en su caso: “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”.

“Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”, destacó la labor del especialista que finalmente logró revertir su cuadro y al que considera fundamental para haber superado la situación.

Por último, brindó detalles de la intervención a la que fue sometido y describió las sensaciones que experimentó mientras los médicos trabajaban para restablecer la circulación sanguínea. “La operación se hizo con sedación, yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y yo sentía que yo le estaba ganando la batalla. Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico que peleaba conmigo para que se abriera la arteria. Seguimos al punto tal que ya no sentí más dolor”, recordó.

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Por quién estuvo acompañado Chiche Gelblung tras el alta médica

Después de atravesar semanas de enorme preocupación por su delicado estado de salud, Chiche Gelblung finalmente regresó a su casa tras recibir el alta médica. El periodista permaneció internado en el Sanatorio Mater Dei luego de sufrir una serie de complicaciones que obligaron a los médicos a mantenerlo bajo estricta observación y cuidados intensivos.

El viernes 12 de junio se difundió la primera fotografía del histórico conductor desde que abandonó el centro de salud. En la imagen se lo puede ver acompañado por Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica, en un encuentro que reflejó el avance favorable de su evolución y llevó alivio a colegas, amigos y seguidores.

Fue el propio Pedrini quien compartió la postal en sus redes sociales y aprovechó la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras al periodista: "Lo lograste Chiche. Te amo para toda la vida".

Más allá de las secuelas propias de una internación prolongada, quienes lo frecuentan aseguraron que Gelblung mantiene intacto su espíritu y ya piensa en volver a la actividad profesional. De hecho, la inactividad parece que es una de las cuestiones que más le cuesta sobrellevar en esta etapa de recuperación. "No se soporta más sin trabajar", confiaron, dejando en evidencia las ganas que tiene de reencontrarse cuanto antes con el ritmo laboral que lo acompañó durante toda su carrera.