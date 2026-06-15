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El estremecedor relato de Chiche Gelblung luego de un mes en terapia intensiva: "Sentí que querían..."

Chiche Gelblung contó toda la verdad sobre las horas más críticas que atravesó durante su internación, desde su ingreso de urgencia al hospital y los dramáticos diagnósticos que recibió hasta la compleja intervención médica que terminó siendo clave para salvarle la vida.

15 jun 2026, 20:33
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Chiche Gelblung habló por primera vez luego de la delicada internación que atravesó en el Sanatorio Mater Dei, un cuadro que mantuvo en vilo a su entorno durante varias semanas. El periodista pasó momentos de extrema preocupación tras permanecer cerca de un mes en terapia intensiva a raíz de una trombosis en el tobillo que derivó en complicaciones cardiovasculares y obligó a los médicos a colocarle un stent de urgencia.

Ya instalado en su hogar y enfocado en la recuperación, el conductor de 70-20 Hoy (El Nueve) brindó una entrevista al ciclo y relató en detalle el difícil proceso que le tocó atravesar. Además, sorprendió al revelar cómo logró salir adelante pese a un diagnóstico inicial poco alentador que había recibido de un traumatólogo, una situación que, según contó, lo enfrentó cara a cara con uno de los momentos más críticos de su vida.

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Durante el relato, recordó con crudeza el momento en que tomó dimensión de la gravedad de su cuadro y apuntó directamente contra uno de los profesionales que lo atendió al comienzo de la internación. Visiblemente molesto por aquella experiencia, manifestó: El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga estás jorobado".

“Era una batalla en simultáneo entre cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba ser abajo de la rodilla arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”, reveló que dentro del equipo médico existían posturas completamente opuestas respecto de cómo afrontar su situación clínica.

Lejos de ocultar la angustia que sintió en aquellos días, reconoció que había comenzado a prepararse mentalmente para una posible amputación si eso significaba preservar su vida: Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía, confesó conmovido.

Sin embargo, Gelblung aseguró que hubo momentos en los que sintió que el panorama era todavía más grave de lo que le estaban comunicando. Por eso, lanzó una durísima acusación contra uno de los médicos que intervino en su caso: Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”.

“Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”, destacó la labor del especialista que finalmente logró revertir su cuadro y al que considera fundamental para haber superado la situación.

Por último, brindó detalles de la intervención a la que fue sometido y describió las sensaciones que experimentó mientras los médicos trabajaban para restablecer la circulación sanguínea. La operación se hizo con sedación, yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y yo sentía que yo le estaba ganando la batalla. Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico que peleaba conmigo para que se abriera la arteria. Seguimos al punto tal que ya no sentí más dolor, recordó.

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Por quién estuvo acompañado Chiche Gelblung tras el alta médica

Después de atravesar semanas de enorme preocupación por su delicado estado de salud, Chiche Gelblung finalmente regresó a su casa tras recibir el alta médica. El periodista permaneció internado en el Sanatorio Mater Dei luego de sufrir una serie de complicaciones que obligaron a los médicos a mantenerlo bajo estricta observación y cuidados intensivos.

El viernes 12 de junio se difundió la primera fotografía del histórico conductor desde que abandonó el centro de salud. En la imagen se lo puede ver acompañado por Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica, en un encuentro que reflejó el avance favorable de su evolución y llevó alivio a colegas, amigos y seguidores.

Fue el propio Pedrini quien compartió la postal en sus redes sociales y aprovechó la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras al periodista: "Lo lograste Chiche. Te amo para toda la vida".

Más allá de las secuelas propias de una internación prolongada, quienes lo frecuentan aseguraron que Gelblung mantiene intacto su espíritu y ya piensa en volver a la actividad profesional. De hecho, la inactividad parece que es una de las cuestiones que más le cuesta sobrellevar en esta etapa de recuperación. "No se soporta más sin trabajar", confiaron, dejando en evidencia las ganas que tiene de reencontrarse cuanto antes con el ritmo laboral que lo acompañó durante toda su carrera.

Chiche Gelblung

     

 

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