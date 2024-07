El ex Gran Hermano que abandonó todo y se volvió a su provincia tras el final del reality

En tanto, la realidad es que muchos de los ex hermanitos llegaron de sus provincias para quedarse y comenzar una carrera en los medios, tal el caso de Catalina Gorostidi que vino de su Santa Fe natal. Al tiempo que para muchos otros, vivir en Buenos Aires no les resultó nada sencillo, motivo suficiente para optar por volver a sus raíces y su familia.

tribuna Gran Hermano 2023.jpg

Eso es lo que precisamente ocurrió con Axel Klekaylo, el participante misionero que resultó ser el segundo eliminado de Gran Hermano 2023, quedando fuera de juego el 26 de diciembre, siendo una de las primeras víctimas de Furia a sólo 15 días de iniciada la competencia.

Axel GH2023.jpg

Lo cierto es que desde ese entonces Axel, no faltó a ninguna gala del reality y formó parte de la tribuna de exhermanitos. Pero ahora con el programa terminado no dudó en arma su valija y volverse a su provincia en busca de nuevos sueños.

"Buenas, ¿Cómo están? Quería contarles que ya me estoy volviendo a mi casa. A preparar nuevos proyectos y no quería dejar de agradecerles por todo el apoyo y cariño que me dieron siempre desde el primer día", escribió Axel desde sus Instagram Stories, donde cuenta con 240 mil seguidores. Y por último concluyó: "Espero que también puedan acompañarme en todo lo nuevo que está por venir. Simplemente gracias. Sin ustedes nada de esto iba a ser posible. Los amo".

Axel GH IG.jpg

El cuestionable comentario de Furia sobre un exparticipante de Gran Hermano por ser de Misiones

La jugadora más polémica de Gran Hermano, Juliana 'Furia' Scaglione, volvió a hacer un polémico comentario, esta vez, de un exparticipante y provocó el repudio en las redes sociales, a comienzos de junio pasado cuando el reality estaba ya en la recta final.

Así, durante los últimos días de mayo los 'hermanitos' que quedaron eliminados mandaron mensajes a los que aún seguían en competencia y les dedicaron palabras de aliento. A partir de esto, Martín Ku y Nicolás Grosman recordaron a Axel Klekaylo, uno de los primeros jugadores en abandonar la casa más famosa del país.

Durante esa conversación, la tatuada admitió que no le caía bien Axel por una supuesta deslealtad y disparó: “Axel es de misiones... ese más falluto”.

Embed

Sorprendido ante la afirmación de su compañera, Martín le respondió: “¿Por qué? Pero si no lo conociste mucho”. Ahí, Furia justificó su opinión remarcando que le cae mal la gente de Misiones, provincia donde nació Axel. “Los de Córdoba me caen bien, los de Formosa no y los de Misiones tampoco son todos re fallutos y encima macumberos”, lanzó.

El video, que se hizo viral, obtuvo varias reacciones de los internautas por los dichos de Furia. “Habla la que vive haciendo brujerías. Esta mina tiene una enfermedad psiquiátrica grave, vive proyectando”; “¿Por qué habla así?”; “¿Hay algo, alguien o lugar que Furia no insulte?”; “Misioneros y formoseños, tomen medidas ya. Juliana al 9009″, comentaron algunos seguidores del reality.