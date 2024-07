Se conoció el motivo por el cual suspendieron las fiestas de Gran Hermano en Argentina y Uruguay

“Este Gran Hermano fue muy diferente al del año anterior, los chicos no supieron generar lo mismo, no es fácil, la única es Furia”, opinó Alfa.

Y aseguró: "El año pasado cuando yo salía la calle era una locura total. Yo no entendía nada. Pero depués, cuando te vas acomodando, veníamos, por ejemplo acá, con Romina (Uhrig) a hacer una nota, salíamos y no había menos de 500, 600 personas en la puerta. No podíamos ir a comer, no podíamos ir a un supermercado".

En tanto, sobre los exparticipantes de esta edición, remarcó: "Ayer estaba Bauti (Mascia) en el programa de Georgina (Barbarossa), salió y no había nadie afuera. No generaron lo mismo".

Embed

Furia de Gran Hermano lanzó una dura advertencia para sus fans y amenaza con una ola de demandas

Furia de Gran Hermano está dispuesta a que nadie facture con su nombre. Es por eso que tomó una drástica decisión. La entrenadora de crossfit registró su apodo como marca y advierte que nadie puede usarlo.

En su vista a Se Pico, el programa de streaming de Gastón Trezeguet, Juliana Scaglione advirtió a sus fans que den de baja todas las cuentas que tengan su nombre o hagan referencia a su apodo de alguna forma o deberá accionar legalmente.

"Hay algo que pedí, que lo dije semanas atrás, y todavía no cumplieron. Hay una cuenta que se llama: 'Furia Oficial'. Lo que quiero es que le saquen la palabra 'Furia'", mencionó la estratega.

Embed

La ex GH remarcó que tomará acciones legales contra quienes usan su nombre. "Es por un tema económico y legal. Si ustedes no le sacan el nombre, tengo que iniciarles un juicio y reclamar mis derechos", agregó.

Furia pidió la colaboración a sus fans para frenar con ciertos perfiles en las redes. "Necesito que todas las cuentas quiten el nombre. Los que están generando ingresos con eso, no los que no", señaló.