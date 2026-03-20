El exabrupto de Camila Mayan contra Coscu tras su pedido para que suelte a Alex Mac Allister

En la misma línea, profundizó su reflexión y explicó por qué eligió manejarse con cautela respecto a su vida personal en este tiempo. "Yo la verdad que en este tiempo dije 'todo lo que pueda no hablar del tema lo voy a hacer', primero por un tema de respeto, porque siempre hay que respetar el otro, y segundo para ganar mi lugar", sostuvo, remarcando que su decisión responde tanto a una cuestión personal como profesional.

Sin embargo, también dejó en claro que no se siente limitada ni condicionada a la hora de expresarse. "Yo no creo que tenga nada ganado, pero cuando quiera hablar voy a hablar de lo que se me cante el orto", afirmó con contundencia, apuntando directamente contra los cuestionamientos.

Para cerrar, Camila Mayan fue tajante y defendió su derecho a contar su propia historia cuando lo considere necesario. "Yo lo voy a contar porque son cosas que viví yo, es mí experiencia. Agradezcan que bastante lo reduje todo lo que viví", concluyó, dejando en evidencia que el conflicto está lejos de apagarse.

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Cómo fue la escandalosa separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister

La ruptura entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más resonantes de los últimos años. Todo estalló a fines de 2022, poco después del Mundial de Qatar, cuando la pareja —que había compartido cinco años de convivencia en Inglaterra— terminó en medio de fuertes acusaciones de infidelidad y un millonario reclamo económico.

La historia entre ambos había comenzado mucho antes del salto a la fama del futbolista. Durante ese tiempo, Mayan lo acompañó en su carrera en Europa y, según trascendió, postergó sus propios proyectos personales. Sin embargo, hacia finales de 2022 comenzaron a aparecer diferencias en la dinámica de la relación. Fue la propia influencer quien, con el tiempo, dejó entrever que su manera de vivir el vínculo era percibida como demasiado intensa: “pesado”.

El quiebre definitivo se hizo público en febrero de 2023, aunque la decisión ya estaba tomada. Fue el propio Mac Allister quien puso punto final a la relación durante sus vacaciones en la Argentina y de manera presencial. Pero lo que realmente detonó el escándalo fue lo que vino después: Mayan acusó al jugador de haberle sido infiel con Ailén Cova, una amiga de su infancia, con quien él inició un romance poco tiempo más tarde y con quien terminó teniendo una hija.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister 1

Lejos de quedar en lo personal, el conflicto escaló al plano judicial. Mayan avanzó con una demanda contra el futbolista en la que reclamó una compensación cercana a los seis millones de dólares, argumentando que había dejado su vida en Argentina para acompañarlo en su carrera. Además, incluyó reclamos por pertenencias que, según sostuvo, no le fueron devueltas.

Sin embargo, en junio de 2025, la justicia argentina falló en contra de la influencer por falta de competencia, ya que la convivencia de la pareja se había desarrollado en Inglaterra. De esta manera, el caso quedó sin una resolución favorable para ella en el país.

En paralelo, ambos protagonistas dieron su versión en distintos medios. Mientras el campeón del mundo se mostró firme en su postura, asegurando: “Yo sé cómo fueron las cosas”, Mayan expresó su malestar por la extensión del proceso judicial y las secuelas emocionales que le dejó la situación.