El explosivo anuncio de Luisana Lopilato sobre un quinto hijo que sorprendió a todos.

Luisana Lopilato reconoció que la idea la entusiasma, pero dejó en claro que no está en sus planes agrandar la familia porque disfruta de dedicarse de lleno de sus pequeños y con un quinto hijo no le alcanzaría el tiempo para hacerlo.

“No tendría más hijos. Me encantaría, pero me gusta estar presente en sus vidas y actividades. Acompañar a tres es difícil, no me quiero imaginar cuando Cielito también empiece con sus cosas”, expresó.

En agosto del 2022 nació Cielo, la hija más pequeña de Luisana Lopilato y Michael Bublé. La niña hoy tiene 2 años y es la más consentida por todos en la casa.

Luisana Lopilato festejó el cumpleaños de su hija menor y sorprendió al mostrar su cara: fotos y videos

Luisana Lopilato y Michael Bublé comenzaron su historia de amor en 2008, se fue a vivir con él a Canadá y luego se casaron en 2011, formando una numerosa familia con cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

Lo cierto que la hija menor del matrimonio, Cielo, cumplió años el 19 de agosto y tanto la actriz como el cantante canadiense le dedicaron emotivos mensajes desde las redes sociales.

Luisana Lopilato y Michael Bublé compartieron posteos a puro sentimiento a Cielo y también mostraron fotos del momento del parto y videos con imágenes de la niña bien de cerca, algo que suelen preservar en público.

"Hoy celebramos tu cumpleaños, mi amor, y no hay palabras suficientes para expresar la alegría y el amor que trajiste a nuestras vidas", indicó en su mensaje la actriz.

"Llegaste en el momento perfecto, justo cuando nuestra familia te necesitaba, para completarnos y llenarnos de felicidad. Sos la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas, y cada día con vos es un regalo. Te amamos más de lo que jamás podrías imaginar. ¡Feliz cumpleaños, mi chiquita hermosa!", finalizó su posteo la hermana de Darío.

Por su parte, Michael Bublé expresó: "¡Nuestra niña cumple dos años hoy! ¡¡¡Has llenado nuestras vidas con tanto amor y luz y tu mami y tu papi no tienen idea de cómo vivimos la vida sin ti!!! ¡Feliz cumpleaños Cielo! ¡¡Te queremos tanto que duele!!".

