El explosivo audio de una amiga de Mariana Nannis con una dura acusación

“Yo ya tuve varias agarradas con ella. La conozco de la infancia, toda mi vida. A mí me llamaron del juzgado, otra vez para atestiguar, y lo voy a hacer por mi amiga, pero yo le digo la verdad y a ella no le gusta que yo le diga la verdad”, agregó contundente sobre la causa que Mariana Nannis le inició al Pájaro Caniggia por abuso sexual.

Y refiriéndose al ex futbolista, la mujer aseguró: “Él no tiene tanta plata como ella piensa. Bueno, que viva en una fantasía. Según Winograd, Burlando (ex abogado del ex delantero de la Selección) está desesperado porque no está viendo un peso de Caniggia”.

En tanto, Soraya finalizó su revelador mensaje asegurando: “Es muy común en ellos, tanto de Caniggia como de Mariana. Han dejado debiendo en hoteles... ella no es la misma. Se viene una gorda de verdad. Ella apenas puede salir de la casa. Tiene fobias, tiene un montón de problemas, y no puede dejar esa casa sola con el hermano que no está bien. Así que hay unos problemas terribles. Yo me estoy abriendo porque es una locura todo esto”.

Charlotte y Alex Caniggia vendieron una joya de Mariana Nannis por una cifra millonaria

Charlotte y Alex Caniggia estuvieron en una famosa casa de empeño y llevaron una tiara de Mariana Nannis para vender. La tasadora vio esa joya, quedó fascina y les hizo una oferta.

"Es una tiara divina, con brillantes. ¿Les digo cuánto tiene acá?", expresó la empleada de dicha casa de empeño. "Sí", respondieron los hermanos al unísono. "Tienen 15 millones de pesos!", precisó la experta.

Charlotte y Alex festejaron al enterarse de la suma. De hecho, el mediático pidió un poco más y logró que suba la cotización. "¿Pueden ser 16 millones?", indagó. La contraoferta no estuvo nada mal: "$15.850.000".

Las cosas entre Mariana Nannis y sus hijos no está nada bien. Tal vez, por esa razón, los hermanos no tuvieron problema en deshacerse de un regalo de su mamá. Habrá que ver si ex pareja del Pájaro Caniggia se entera de esta venta a sus espaldas.