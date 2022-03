El explosivo reencuentro de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui... ¡con beso incluido!

Sucede que durante la instancia de la competencia, la rubia paseó por las estaciones de los participantes acompañada siempre de algún jurado. Y cuando Germán Martitegui se acercó a ella para oler su perfume, Vicky le robó un piquito. La reacción del jurado fue reclamarle que estaría el resto del programa con los labios pintados , pero a ella no le importó.

vicky xipolitakis germán martitegui pico.jpeg El ansiado beso de Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui frente a cámara, en la noche griega de MasterChef Celebrity.

No obstante hacia el final del programa, y antes de despedirse del programa la invitada de honor, el conductor del reality pidió que se concretase el ansiado beso frente a las cámaras, pendiente desde la edición anterior de MasterChef Celebity cuando comenzaron los coqueteos entre Vicky Xipolitakis y Martitegui. Y por supuesto, ese pedido fue una orden que acataron risueños, frente al aplauso de todos los presentes al grito de ¡Vivan los novios!.

Vicky Xipolitakis reveló con qué famoso le gustaría vivir un romance

En noviembre de 2021 Vicky Xipolitakis pasó por el living de No es tan tarde, el ciclo que conduce Germán Paoloski en las medianoches de Telefe, y reveló qué persona la tiene cautivada desde que lo conoció.

La mediática admitió que le gustaría vivir un romance con Germán Martitegui. “Me parece que querías contestar la 8 y esa es, ¿con qué famoso local fantaseaste? Local, porque muchas tiran Brad Pitt, Ricky Martin, pero es local”, le dijo el conductor.

Y Vicky señaló: “Ay, me encantaría decir alguien de acá para hacerlos sentir bien. ¿Lucas me gusta alguien argentino? Alguien argentino que no sea Martitegui. La verdad no tengo”.

Finalmente, Paoloski le preguntó si Germán Martitegui entra en sus fantasías y Vicky contestó con una sonrisa. “A mí me gusta enamorarme. Bueno él sí, Germán es una fantasía pendiente”.