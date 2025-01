El explosivo video de la China Suárez junto a sus hijos en la nueva casa de Mauro Icardi: "Nos mudamos"

"Era la casa de mis sueños. Yo sola fui a ver esa casa, Mauro no la había visto. Le mandé todo y le dije ‘esta es la casa de mis sueños, quiero que cuando te retires vivamos acá con nuestros hijos'", fueron las palabras de Wanda sobre la propiedad.

Como si eso fuera poco, durante el video la China cantó una particular canción con una letra que podría estar dedicada al futbolista.

"En otra vida nos casamos y viajamos por el mundo, nos mudamos a un pisito en el segundo y mis padres son amigos de los tuyos. Nuestros hijos heredaron mi paciencia y tu sonrisa, caminamos y leemos poesía. Mierda que nos fue genial en otra vida", decía la letra.

Benjamín Vicuña se refirió filoso al escándalo de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

A sus 46 años años, Benjamín Vicuña se encuentra en un momento de plenitud absoluta, tanto a nivel profesional como personal. Feliz con sus hijos y su actual pareja, con quienes disfrutó las recientes fiestas, lo cierto es que el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez inevitablemente de alguna manera lo salpica.

Es así que, entrevistado por Intrusos (América TV) con motivo del estreno del film El silencio de Marcos Tremmer que protagoniza, el actor chileno fue consultado si para los festejos navideños en los que reunió a sus hijos y su novia, Anita Espasandín, había tenido que consultarlo con sus exparejas o pedir permiso. “Así como pedir permiso, no”, deslizó de entrada, y mientras aseguró que el proceso de integración entre su novia y sus hijos fue lento, remarcó su cautela "a la hora de hablar" del tema.

En tanto, ya sobre el letal enfrentamiento entre la China y Wanda, la cronista de América le recordó que su ex y sus hijos pasaron fin de año junto a Icardi con sus hijas. Así, sobre esta cuestión, la periodista intentó indagar sobre si hubo alguna consulta de parte de Eugenia, pero Vicuña fue tajante: “No, no me preguntaron”.

Fue allí cuando el actor hizo saber que “cuando hay niños es un tema. Porque obviamente no me puedo hacer el loco y decir me da lo mismo. No me da lo mismo. Donde están mis hijos, por ahí es algo que se tiene que conversar. Pero no lo he hecho”.

Por último, cuando la cronista intrusa le preguntó con picardía si ya conocía a Mauro Icardi, el chileno salió del paso haciéndose el desentendido con una sutil chicana: “¿A quién?”, deslizó entre risas para finalmente admitir que no lo conoce.