El extravagante look de Mike Amigorena: ¡Ojotas y musculosa en un evento lleno de famosos!

Pero como al actor que supo brillar en Los exitosos Pells, entre muchas otras ficciones televisivas, poco le importa el qué dirán así como también suele caracterizarse por llamar la atención en sus presentaciones, optó por llegar hasta los coquetos cines de la Recoleta en musculosa negra, pantalón de jogging gris, medias negras y ojotas. Claro que a ese particular atuendo le sumó una mochila amarilla, que no hacían juego por supuesto.

Amigorena 1.jpeg Mike Amigorena en el pre estreno del film Competencia Oficial en Recoleta, en jogging, ojotas y musculosa. RS Fotos.

Cabe destacar que a ese encuentro cinematográfico concurrieron figuras de la talla de María Kodama, Pacho O'Donnell, Marta Minujín, Renata Schusseim, Silvina Chediek y Mariana Arias, entre muchísimas otras. Menos mal que los internacionales Antonio Banderas y Penélope Cruz no pudieron acomodar sus agendas para venir a presentar ellos mismos la película...

Mike Amigorena habló de su cuarentena junto a su hija y pareja: “Me dan ganas de salir corriendo”

Mike Amigorena atravesó toda una nueva etapa en su vida justo en el comienzo de la pandemia en 2020. El músico y actor fue papá de Miel por ese entonces y convivió en la cuarentena obligatoria junto a la pequeña y a Sofía Vitola su pareja desde hace dos años.

En una entrevista a Bendita, El Nueve, mostró cómo es su casa, lo que hace durante sus días, cantó y contó cómo lleva el aislamiento obligatorio. “Acá con mucha creatividad y paciencia, cosechando la templanza, viendo qué hacer, aprovechando los momentos para hacer cosas que no hacía como cambiar un cuerito y cambiar una canilla que gotea. Estoy cocinando muchísimo también”, contó.

-Mike Amigorena- El actor Mike Amigorena fue papá de Miel en 2020 justo antes del confinamiento de la pandemia de Coronavirus.

“La verdad es que es un gran desafío porque yo no estaba acostumbrado, yo no lo tenía en mente salvo que viniera de la manera en la que vino, entonces lo que hacés es tolerar y acostumbrarte con el presente, con lo que te pasa”, dijo sobre su paternidad a los 47 años.

Sobre la convivencia, anunció: “Es un gran desafío, por suerte con Sofía nos llevamos bárbaro, tenemos nuestras cosas que por ahí me dan ganas de salir corriendo y no puedo porque hay un policía en la esquina. Hay que ver que va a pasar cuando no haya un policía en la esquina”.