El famoso que Nicole Neumann casi baja de su boda con Manu Urcera por filtrar la tarjeta de invitación

Lo cierto es que justo el mismo día del casamiento, Karina Iavícoli contó en Intrusos, América Tv, del fuerte enojo de la modelo con el famoso que filtró la invitación y que eso puso en serio riesgo su presencia en la lista de invitados.

Embed

"Pía Shaw mostró la invitación y como la tenía nadie, Nicoleta le hizo zoom a la tarjeta porque tenía un número y era el 223. Entonces, cuando fueron a la lista se dieron cuenta que Robertito Funes Ugarte quien la filtró", indicó la periodista.

Y agregó contundente: "Lo llamó (Nicole a Robertito) y le dijo: 'No me gusta lo que hiciste, no vayas al casamiento porque te acaba de desinvitar'".

A los segundos, Laura Ubfal contó que efectivamente Nicole se enojó mucho con Robertito pero que finalmente desistió de sacarlo de la nómina de invitados del evento.

"Chicos paren, paren, está yendo al casamiento Roberto Funes. Vos tenías buena data Karina, tenías razón. Se enojó Nicole, es verdad, porque pusieron el mapa. Él pidió que no muestren eso. Va Rober", indicó la panelista.

nicole neumman manu urcera mapa boda.jpg

Cómo es la lujosa chacra donde se casan Nicole Neumann y Manu Urcera: las fotos

Nicole Neumann y Manu Urcera viven de manera especial las horas previas a su casamiento que será el 8 de diciembre en Monte Chico luego de descartar la locación del Dok Haras de Exaltación de la Cruz.

Tras aquella unión civil íntima en la provincia de Neuquén en noviembre, ahora la modelo y el piloto de carreras se preparan para el otro importante y emotivo evento.

En el ciclo Mañanísima, El Trece, mostraron las imágenes de cómo es la lujosísima chacra que eligieron Nicole y Manu para casarse este viernes ante unos 400 invitados.

Monte Chico es uno de los lugares más exclusivos de la Provincia de Buenos Aires y fue el que eligieron la modelo y el deportista para su momento soñado.

Es un campo que cuenta con un extenso terreno de 500 hectáreas que pertenece a Walter Ramírez, un importante empresario rural argentino. Será la primera vez que se alquila.

La celebración nupcial se llevará a cabo en dos amplias carpas instaladas en el campo de polo y se dispondrán baños químicos para los invitados. El soñado lugar cuenta con lagos, animales y pintorescos caminos arbolados con álamos.

Cabe recordar que además la pareja está envuelta en rumores de embarazo. Según trascendió, Nicole transitaría la semana diez de gestación y hasta ya sabrían el sexo del bebé.