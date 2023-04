El feroz enfrentamiento entre Zulma Faiad y su hija, Daniela Guerrero: "Es un carancho"

"El problema con mi papá arrancó cuando estaba. La segunda vez que lo internan, Eleonora decidió ir a su casa y romper la cerradura. Se metió en la casa y se quedó ahí”, comenzó narrando la hija de la ex vedette.

Según Daniela, Zulma habría influenciado a su hermana para quedarse con las propiedades y bienes de Daniel. "Es verdad que mi hermana le pagó una deuda tres mil dólares de mi papá, pero después lo manipularon. Lo amenazaron y le dijeron que se iba a quedar sin nada, que le tenían que vender sus muebles”, continuó.

La hija de la ex vedette trató de llegar a un acuerdo con Eleonora. Sin embargo, esa gestión no llegó a buen puerto. “No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo. Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma ,y divide a sus hijas. Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza", añadió.

Daniela también trató de componer la relación con Zulma, pero nada funcionó. "Yo traté de sanar mi vinculo con mi mamá un montón de veces. Una vez logré llevarla a terapia, pero fue horrible. Mi psicóloga me dijo: 'no esperes nada'", cerró.

Los tremendos audios de Zulma Faiad sobre la relación con su hija, Daniela Guerrero

En A la tarde (América TV) pasaron audios de Zulma Faiad, en los cuales se refiere al vínculo con Daniela Guerrero, una de sus hijas, que hoy está en guerra con ella por los bienes de su padre, Daniel Guerrero, que murió en 2022.

"El dolor es mío, es mi corazón que llora de desilusión, de pena, de miseria humana y de caranchos al acecho. Yo siempre defendí a la familia y si no hablo es para defender a mis nietos porque la historia es muy triste", expresó la ex vedette en uno de esos audios.

“Cada hogar es un mundo y mi corazón yo no lo abro para hacerle daño a nadie”, continuó.

"Eleonora es mi compañera, mi hija elegida porque se preocupa por su madre. Sentir celos de ella por Eleonora, por favor. Mi otra hija no tiene amor, es distinta, es lo que la vida me puso a prueba, algo me quiso enseñar. Yo no tengo que ser como ella, aunque sea su mamá, soy de otra generación en donde los hijos cuidábamos a los padres”, finalizó en otra grabación.