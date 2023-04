El filosísimo mensaje de Tamara Báez en medio de su nuevo enfrentamiento con L-Gante: "Siempre encontrarás..."

Por ejemplo, la semana pasada Elián publicó en las redes sociales el número del teléfono celular de su ex, aunque luego aseguró que le habían hackeado su móvil. Claro que Tamara nunca le creyó del todo y así se lo hizo saber a su fandom cuando le consultaron sobre el tema.

"Lo filtró por Facebook a mi número. Él dijo que le hackearon el Whatsapp e Instagram, creo" explicó y agregó molesta: "Y a la misma hora que filtró mi número subía videos en su limu a si insta. Yo no miento y no pienso hablar más de él. Pero soloespero que no me siga haciendo enojar con estas cosas porque tuve que cambiar de número y es un bajón".

En tanto, tal parece que toda esta situación terminó bajoneándola un poco según pudo verse a través de un mensaje que optó por compartir desde sus Instagram Stories, reflexionando sobre el amor.

"Recuerdo que cuando tenía 16 años lloré mucho por alguien, pensando que mi vida había acabado, sin saber que iría a conocer a alguien peor en el futuro. Si estás sufriendo por amor ahora, no te preocupes, siempre encontrarás a alguien peor", reza la apocalíptica frase que denota que Tamara Báez sigue enamorada y sufriendo por el padre de su hija.

Tamara Báez hizo una dura acusación contra L-Gante y él se vengó de la peor manera: "Mucha gira te está haciendo mal"

En el último tiempo, Tamara Báez y L-Gante mostraron señales de un buen vínculo, pese a la ruptura sentimental. Sin embargo, una actitud del artista arruinó todo. La influencer se enojó con el cantante porque hace tiempo no visita a Jamaica, la hija que tienen en común.

Al referente de la cumbia 420 no le gustó nada el reclamo de su ex y se vengó de la peor manera: publicó el teléfono de ella en las redes sociales. “Cualquier cosa yo no fui”, comentó.

Después de unos minutos, Tamara comenzó a recibir llamados de desconocidos. "No me llamen más por favor. Jami está durmiendo. ¿Qué necesidad, no? Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían. No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”, expresó, furiosa.

Finalmente, la joven no tuvo más remedio que cambiar el chip de su teléfono. “¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”, exclamó, sumamente indignada.