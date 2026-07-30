La picante reacción de Tuli Acosta tras ser señalada como la responsable de la separación de La Joaqui y Luck Ra

Durante el programa, De Brito sostuvo que la decisión de finalizar el vínculo habría sido tomada por Luck Ra. Según explicó el periodista, el cantante habría decidido cerrar esa etapa de su vida tras un cambio en sus sentimientos. “Sí, él la dejó. Eso lo contó Pepe en LAM el otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y terminó la relación”, afirmó el conductor.

En medio del análisis, Ronnie Arias realizó una consulta sobre la vida personal de Luck Ra en busca de otra explicación posible para la ruptura. Ante esa pregunta, De Brito descartó esa opción y planteó una hipótesis vinculada a la aparición de otra mujer. “No, otra chica u otras”, expresó, aunque aclaró que no se trataba de una información confirmada.

El debate continuó cuando Romi Scalora mencionó los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta tercera persona. “¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada”, señaló la panelista.

Luego, al ser consultada por Ángel de Brito sobre la identidad de esa persona mencionada, Scalora hizo referencia a Tuli Acosta. El conductor recordó que el nombre de la artista ya había sido mencionado previamente en el programa y opinó sobre esa posibilidad: “Sí, la nombramos acá. Yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja”, sumando su visión al fuerte rumor que sigue instalado en el mundo del espectáculo.

Cuál fue la desconsolada revelación de La Joaqui sobre su separación de Luck Ra

Este miércoles por la noche, La Joaqui decidió hablar públicamente por primera vez sobre su separación de Luck Ra y abrió su corazón durante una entrevista en Luzu TV, donde se mostró completamente rota al recordar el vínculo que construyó con el cantante cordobés. Entre lágrimas, la artista repasó los momentos que compartieron y dejó en claro que, aunque la relación llegó a su fin, el amor y el cariño por él permanecen intactos.

Al comenzar la charla, La Joaqui confirmó la ruptura y explicó que uno de los gestos más importantes que tuvo durante su relación fue escribirle una carta de amor a Luck Ra. "Segundo, la verdad sí, me separé. Yo una vez hice... me enamoré de una persona que tenía todo y era muy difícil hacerle un regalo especial. Entonces sentí que el regalo más caro que podía hacerle era una carta de amor", recordó.

La cantante contó que volvió a leer ese escrito en un momento complejo de la pareja y que esas palabras la llevaron a reflexionar sobre el verdadero significado de amar a alguien. "Y en esta situación en la que no nos era tan fácil entendernos, nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto, releí esa carta de amor que escribí y decía que yo lo elegía", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el amor también implica aceptar las decisiones del otro y respetar sus caminos, incluso cuando no coinciden con los propios. "Porque el amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona", señaló.

Con mucha emoción, La Joaqui aseguró que nunca había atravesado una experiencia sentimental similar y destacó la importancia que tuvo Luck Ra en su vida. "Yo nunca había vivido un amor así. Yo me enamoré perdidamente, él sigue siendo totalmente el amor de mi vida", confesó.

Además, la artista negó las versiones que indicaban la existencia de una tercera persona involucrada en la separación y remarcó que la decisión estuvo relacionada con cuestiones propias de la pareja. "No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia, nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo", afirmó.

Finalmente, La Joaqui reveló que imaginaba un futuro junto a él y que hasta pensó en casarse, aunque aceptó que la relación no pudo continuar. "Yo me quería casar, yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing", sostuvo. Y cerró con un profundo mensaje hacia Luck Ra, asegurando que siempre quiso que él se sintiera amado: "Yo lo amé a él para que se sienta amado. Entonces quiero que se vaya sintiéndose igual de amado como lo amé desde la primera cita".