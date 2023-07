El firme consejo que le dieron a Wanda Nara de cara a su complicado diagnóstico médico

“El cáncer fue un dolor tremendo para mí. Pero aprendí a hacerme cargo de la enfermedad y hacer un proceso de resiliencia”, arrancó diciendo el artista.

“Entendí que esto llegó por un estrés, o por pasarme de rosca, o por no cuidarme o no atenderme… Todo esto sumado a una mezcla de adicciones. Pero me hice cargo de mi propia enfermedad. Tomé responsabilidad. La gente es ignorante emocional: eso es no tener empatía, no entender al otro”, observó Pachano en claro mensaje contra Lanata.

Sobre el diagnóstico de Wanda Nara que estaría al caer, Aníbal destacó: “Ojalá que ella no tenga nada, le mando un beso grande, pero si tuviera: recomiendo que toda la familia se siente y pueda hacer una resiliencia de qué es lo que pasa, por qué pasa. Todos juntos”.

anibal-pachano.jpg

El video más tierno de las hijas de Wanda Nara en su complicado momento de salud

En la tarde del jueves, en el día del amigo, Wanda Nara tuvo una intensa actividad desde su cuenta de Instagram y mostró la intimidad de la familia en un día a puro sol mientras aguarda por su recuperación en su estado de salud.

La conductora de MasterChef, Telefe, mostró en sus redes sociales un tierno momento junto a su marido Mauro Icardi y sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Todos juntos pasaron una tarde de juegos en el jardín de su barrio privado. Según se puede ver en el video que posteó la mediática en sus historias, el futbolista estuvo con las niñas en los juegos de plaza y todo fue a puras risas.

Embed

La mediática mostró además a sus dos hijas jugando a las cartas con su papá, mientras compartían una rica y completa merienda de mates y fruta.

Lo cierto es que por la noche, Wanda compartió un lindo momento entre hermanas cuando una le hacía las trenzas en el pelo a la otra y miraban todos juntos la edición de MasterChef.

De esta manera, mientras los hijos varones de la animadora están con el padre, Maxi López, la hermana de Zaira compartió otra imagen de los cuatro pasando el tiempo todos juntos y descansando en este difícil momento tras aquella internación de urgencia y serie de estudios médicos que se realizó la mediática.