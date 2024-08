El firme descargo de Flor de la V contra Javier Milei por un mensaje homofóbico

“Todo lo que sucedió en la obra me estremeció, pero sobre todo el final, que dice ‘que nadie te quite el derecho a la ternura’. Fui a verla en un día tan especial, con todo lo que está sucediendo, con toda la violencia que hay, con el presidente tuiteando esas cosas y todo el tiempo metiéndose contra la homosexualidad, contra el derecho de las personas. Ver una obra con este nivel de sensibilidad fue una caricia al alma”, comenzó diciendo Flor.

La conductora manifestó que el presidente debería poner atención a cuestiones realmente importantes. “Mientras todo esto está pasando, también en La Nación ayer salió publicado que un millón de niños en la Argentina se acuestan sin comer, que eso es gravísimo. Eso está pasando en medio de esta novela con la que nos tratan de distraer. Es gravísimo lo que sucedió con Alberto Fernández, sí. Que la Justicia investigue, sí, pero tampoco hay que estar distraídos de lo que está pasando”, remarcó.

Y finalizó: "Si la gente tiene hambre, ahí debe estar la cabeza del presidente, en eso. No tuiteando cosas y pavadas de la gente que si es gay, si no es gay. No debería importarle lo que hacen las personas con su cu... A él debería importarle si ellos chicos pueden comer y mejorarle la vida a las personas, nada más”.

El anuncio más especial de Flor de la V: "El corazón explota de alegría"

Flor de la V abrió la emisión de lunes de Intrusos, América Tv, dando una muy linda noticia. Gonzalo, el hijo mayor de su marido Pablo Goycochea, será papá por primera vez junto a su pareja Julieta.

La conductora contó el especial festejo que preparó para Gonzalo y su pareja el fin de semana y que compartió fotos en Instagram adelantando la linda noticia.

"Cuando la vida te sorprende y el corazón explota de alegría", expresó en su mensaje en Instagram Flor de la V. Al comenzar el programa, la conductora confirmó: "Mamá no voy a ser, voy a ser abuela, tengo una emoción, una alegría...".

"Hice un posteo el fin de semana y la gente me preguntaba. Fue una sorpresa para el hijo de Pablo porque después de la noticia, Gonzalo y Julieta viajaron y los quería agasajar", continuó.

Y remarcó visiblemente emocionada: "Siempre que llega un bebé a la familia es una celebración y más cuando es tan deseado. Cuando me enteré la noticia fue de una emoción tan grande porque los conozco desde chiquititos".

"Si bien son hijos de Pablo, es mi familia ensamblada y los quiero un montón a los chicos. Muchísima felicidad", finalizó Flor de la V.

Pablo Goycochea es padre de Gonzalo, María Pía y Martina, que guardan un perfil bajo en público. Mientras que con Flor tienen a los pequeños Isabella y Paul.