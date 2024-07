Los looks de Mirtha Legrand y Flor de la V en la clásica gala de Para Ti: las fotos

Fabián Medina Flores, Matilda Blanco, Dominique Metzger, Flavia Palmiero y Camila Mayan, entre otros famosos pasaron por la alfombra roja del clásico evento.

La consigna para asistir al evento era de gala y todos los artistas cumplieron a la perfección luciendo a pura elegancia. Hubo un desfile con vestidos de alta costura creados por 12 diseñadores que se inspiraron de manera especial para el evento.

En el evento se buscó remarcar la riqueza rioplantense que entrelaza a la Argentina y Uruguay a través de la cadena de trazabilidad de la industria de la moda.

Para Ti, como medio referente de la industria de la moda, se involucra desde siempre como faro para los desafios y nuevos paradigmas que dialogan con la mujer y su empoderamiento.

Mirá las fotos de la gran cantidad de famosos que asistieron a la icónica gala de Para Ti en la Embajada de Uruguay.

Flor de la V arremetió contra Telefe por el comentario de Malvina en Survivor: "No lo debería haber pasado"

La conductora de Intrusos, América Tv, Flor de la V, criticó duramente a Telefe por poner al aire el comentario transfóbico de la ex participante de Survivor Expedición Robinson, Malvina Ramírez.

"Yo pongo el foco más sobre el canal y el programa que sobre ella", comenzó diciendo la presentadora. "Y la necesidad de generar una polémica cuando un programa no está funcionando como esperan. Me parece que tiene que ver con eso", acotó Josefina Pouso.

"El canal lo podría haber evitado porque esto va grabado. Esto no es una opinión, es discriminación y un mensaje de odio. Que después no digan 'la gente se expresa como quiere', eso no es libertad de expresión", siguió Flor.

Más adelante, la conductora remarcó: "El canal no lo debería haber pasado. Existe la violencia hacia nuestras identidades y se multiplicó en el último tiempo, entonces creo que no contribuye".

"Al canal de la familia, como se hizo llamar durante toda la vida, que tiene conductoras y panelistas trans, no le suma. No le aportaba absolutamente nada al programa un comentario como este que fue grabado hace un año", cerró la actriz.