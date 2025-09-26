La picante confesión que una participante de La Voz Argentina le hizo a Nico Occhiato

Embed

¿Qué sucedió con el papá de Thomas Dantas en La Voz Argentina?

Nicolás Occhiato volvió a encontrarse con Apolo, el padre de Thomas Dantas, un brasileño simpático y charlatán que ya había causado revuelo en su primera aparición. En esta ocasión, durante el tercer round del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025, el conductor protagonizó un nuevo intercambio con él, que terminó con el hombre bailando samba sobre el escenario.

La escena se desencadenó cuando Apolo tomó la palabra en medio de la competencia. Con un portugués difícil de entender para la mayoría, lanzó una frase que dejó sorprendidos a todos los presentes: aseguró que tanto su hijo como Nicolás Behringer, el compañero de batalla de Thomas, “son el futuro de la nación”. Con la misma seguridad, agregó que había traído una pista musical y que solo necesitaba un micrófono para cantar.

El comentario generó reacciones inmediatas. Juliana Gattas, fiel a su estilo humorístico, lo comparó con las figuras religiosas televisivas al señalar que se parecía a los pastores que suelen aparecer en la televisión argentina a la medianoche. La ocurrencia desató risas en el estudio. Sin embargo, pese al entusiasmo del brasileño, Occhiato fue tajante y le negó la posibilidad de cantar. Aun así, buscó darle participación de otro modo y le propuso mostrar algunos pasos de samba.

Apolo aceptó sin dudar y subió al escenario para bailar frente a todos. Sus movimientos no parecieron especialmente virtuosos, pero el momento resultó divertido y relajado. “Baila como yo”, lo alentó Nico en tono de broma, mientras el público acompañaba con aplausos y carcajadas. Finalmente, Apolo se despidió con una frase en portugués tan enredada que ni siquiera Thomas, su propio hijo, logró comprender. El episodio se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.