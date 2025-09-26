La picante confesión que una participante de La Voz Argentina le hizo a Nico Occhiato

Luego de cantar junto a Milagros Gerez Amud, “Son cosas del amor”, de Ana Gabriel y Vikki Car, Violeta Lemo volvió a presentarse en busca de permanecer en La Voz Argentina 2025 con el Team Soledad.
En esta ocasión, interpretó “La gata bajo la lluvia”, de Rocío Dúrcal, y se mostró visiblemente conmovida. Al finalizar, Soledad le preguntó: “¿Qué te acordaste mientras cantabas esta canción? Decí la verdad”. Entre risas, la participante respondió: “No se puede decir”. La coach insistió en su observación y comentó: “¿Sabes qué vi? Cuando dijiste ‘invitame un café y hazme el amor’, vi que te quedaste como diciendo ‘¿qué acabo de decir?’”. Violeta reconoció entonces: “Antes me daba vergüenza”. La situación generó bromas entre los coaches sobre qué tipo de café se estaba mencionando.
En medio de la charla, Nico Occhiato quiso profundizar y le repreguntó a Violeta si se había acordado de algo, a lo que ella contestó: “Sí, uff”. El conductor le pidió que se lo contara al oído y, tras escucharla, quedó sorprendido. La reacción llamó la atención de Lali, quien exclamó: “Yo renuncio a La Voz Argentina si no me entero lo que te dijo Violeta al oído”. Sin embargo, Occhiato fue categórico: “No se puede, nos sacan del aire”. Más tarde, mientras Lali daba su devolución, el conductor comentó que aún tenía una duda y volvió a hablar al oído con la participante. Tras escucharla, expresó: “Está bien, entendí, me había quedado una duda”. Ante la insistencia de los coaches para que revelara lo sucedido, aclaró: “Es un secreto entre Violeta y yo”.
Juliana Gattas se sumó a la broma y advirtió: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas, cuando me lo cuenten me calmo”. A lo que Occhiato retrucó: “Recuerden que Violeta tiene 6 hijos... algún café se habrá tomado”. Entre risas, el clima se volvió cada vez más distendido, al punto que el conductor concluyó: “Estamos como borrachos, ¿no? Sin haber tomado nada”.
Nicolás Occhiato volvió a encontrarse con Apolo, el padre de Thomas Dantas, un brasileño simpático y charlatán que ya había causado revuelo en su primera aparición. En esta ocasión, durante el tercer round del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025, el conductor protagonizó un nuevo intercambio con él, que terminó con el hombre bailando samba sobre el escenario.
La escena se desencadenó cuando Apolo tomó la palabra en medio de la competencia. Con un portugués difícil de entender para la mayoría, lanzó una frase que dejó sorprendidos a todos los presentes: aseguró que tanto su hijo como Nicolás Behringer, el compañero de batalla de Thomas, “son el futuro de la nación”. Con la misma seguridad, agregó que había traído una pista musical y que solo necesitaba un micrófono para cantar.
El comentario generó reacciones inmediatas. Juliana Gattas, fiel a su estilo humorístico, lo comparó con las figuras religiosas televisivas al señalar que se parecía a los pastores que suelen aparecer en la televisión argentina a la medianoche. La ocurrencia desató risas en el estudio. Sin embargo, pese al entusiasmo del brasileño, Occhiato fue tajante y le negó la posibilidad de cantar. Aun así, buscó darle participación de otro modo y le propuso mostrar algunos pasos de samba.
Apolo aceptó sin dudar y subió al escenario para bailar frente a todos. Sus movimientos no parecieron especialmente virtuosos, pero el momento resultó divertido y relajado. “Baila como yo”, lo alentó Nico en tono de broma, mientras el público acompañaba con aplausos y carcajadas. Finalmente, Apolo se despidió con una frase en portugués tan enredada que ni siquiera Thomas, su propio hijo, logró comprender. El episodio se convirtió en una de las escenas más comentadas de la jornada.