El firme pedido de Lucas Benvenuto a Jey Mammon: "Quiere que..."

Javier Moral - abogado de Lucas Benvenuto - Quiere que Jey Mammon reconozca la verdad - captura - Entrometidos.jpg

En ese sentido el letrado de Benvenuto fue más que claro sobre las intenciones de su defendido, donde remarcó lo que significó emocionalmente para Lucas revivir todo aquello exponiéndolo de manera pública.

“Si hay de parte del imputado un reconocimiento que todo lo que dice Lucas es verídico, a partir de allí podría empezar a trabajar en escuchar algo. De no ser así, él no lo va a aceptar. Es imposible que él se calle”, afirmó Moral revelando que hasta ahora no hubo acuerdo alguno en tanto y en cuanto Jey no reconozca el crudo relato de Lucas.

Embed

Jey Mammon se defendió tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Miente en la edad..."

Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito mostró una charla que tuvo con Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto contra él, y las palabras que utilizó el conductor desvinculado de Telefe hacia el denunciante con quien tuvo una relación mientras era menor de edad son muy fuertes.

Cabe destacar que la charla que el conductor de LAM tuvo con Mammon se dio previa al comunicado emitido por él, y antes de que el canal de las pelotitas lo suspenda en sus funciones.

jey mammon rompió el silencio.jpg

"Miente en la edad, la denuncia apareció mientras yo hacía los Mammones en América", le dijo a Ángel en una charla por WhatsApp.

"Estoy muy mal, no estoy viendo nada de todo lo que dicen", añadió el pianista en diálogo con De Brito, quien consideró que "eran excusas" las declaraciones de Jey, quien no lo atendió vía telefónica.

"No hay nada de qué esconderse, cuando no hay nada que esconder", le aseguró Jey a Ángel en una "charla escueta y poco creíble" según consideró el líder de LAM, quien cerró, muy fuerte: "Para mi eran excusas".