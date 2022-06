El fuerte audio de Carmen Barbieri hablando de su nuevo problema de salud

Carmen Barbieri está mal de salud - captura LAM.jpg Desde LAM, Carmen Barbieri contó a través de un audio que está con gastroenteritis, muchos mareos y vómitos.

Asimismo, Carmen Barbieri detalló que tiene una gastroenteritis aguda y que el médico que la fue a ver a su casa le indicó reposo y te con limón para frenar los vómitos que tuvo. Pero inexplicablemente la conductora agregó "Tomé el te con limón y me da ganas de vomitar otra vez... fatal estoy. No sé qué me pasa". Así como también infirió que este malestar es producto de un cúmulo de coas, al revelar "También tomé mucho antibiótico para la bronquitis que tuve, terminé hace 4 días, y muchos remedios que me mandaron para (los) broncoespasmos, y supongo que se me juntó todo".

En tanto, tras escuchar el tremendo audio de la actriz y conductora que le envió a Berardi, Ángel de Brito disparó que todo se desencadenó curiosamente luego de la hipnosis. Pero su otra colaboradora Pía Shaw intervino asegurando que le había consultado a la mamá de Fede Bal si creía que su malestar tenía algo que ver con el episodio de hipnosis en Mañanísima, y ella le confesó "No creo. Lo adjudico a una hamburguesa que comí en mi casa, y a la hora comencé con mareos y vómitos".

Carmen Barbieri durísima con Jorge Rial: "¿Hace cuánto que comes de nosotros?"

A fines del mes de mayo, Carmen Barbieri volvió a ser durísima con Jorge Rial desde su ciclo Mañanísima tras meterse en la polémica del conductor con Susana Giménez y salir a bancar a la diva de los teléfonos.

"Cuando Rial dice '¿quién se creen los artistas? ¿Quiénes son los artistas?'. ¡Somos los que te damos de comer, Rial! ¡¿Hace cuánto que comes de nosotros?! Y qué bien vivís, porque haces muy bien tu trabajo", comenzó Carmen. Y siguió ácida contra el conductor: "Está bueno que él se meta con todas las personas que quiere la gente porque, entonces, tiene otra vez cámara. Y otra vez lo esperan a la salida de la radio. Si no, no lo esperan ni los perros en la puerta".

carmen barbieri 1.jpg Carmen Barbieri arremetió contra Jorge Rial tras sus críticas a Susana Giménez.

"Hace un programa de radio, no sabemos si está con barba, si es Papá Noel, no se le ve la cara, no se sabe... O tiene que pasar algo como la separación o hablar mal de alguien que le va a contestar seguramente", continuó picante contra Rial. "En el fondo lo quiero. Que diga de mí lo que quiera pero la verdad siempre. Cuando decís que yo iba presa, no", arremetió Barbieri.

Y cerró: "Esto a él le sirve. Lo hace para estar vigente. No está vigente. Está totalmente desaparecido. Ojo que la radio es lo más grande que hay. Es mágica la radio. Pero no hay nada más maravilloso que la tele".