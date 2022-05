La reacción de Carmen Barbieri tras escuchar el exabrupto al aire de Denise Dumas

"Paola Miranda, es de la época de Santiago Bal, que se garch... a Ailén", se le escuchó decir después mientras que charlaba con sus panelistas. Si bien no se sabe en qué contexto estaba hablando, lo gracioso fue que Denise pifió en el nombre de la bailarina.

En LAM pusieron al aire el tema, la panelista se rieron por el error en el nombre de Denise y Yanina Latorre se preguntó de qué estaría hablando ya que la modelo siempre hace el papel de buena y tanto ella, como su compañeras, “Nosotras somos bichas asumidas”.

Embed

La reacción de Carmen Barbieri tras escuchar a Denise Dumas

Carmen Barbieri se hizo eco del exabrupto de Denise Dumas en Flor de Equipo, que se volvió viral, y le respondió este viernes desde su ciclo Mañanísima.

"Se habían ido al corte con Flor de Equipo, cuando vuelven, aparecen las letras del programa y se escuchó lo que estaban hablando. Te nombraron a vos. Cayeron varios", le dijo Estefi Barbieri a la conductora.

"¿Estaban chusmeando?", retrucó Carmen entre risas. Y chicaneó a sus compañeros de trabajo: "¿Lo sonidistas lo hace a propósito para que se escuche lo que estamos hablando?".

Luego, pidió que pasen varias veces al aire lo que había dicho Dumas y se lo tomó con humor: "No ensucien a un hombre que ya no está. No es verdad", dijo, ya que Santiago Bal falleció en diciembre de 2019 a los 83 años.

"Me encantó... ¡Cómo me gustan estas cosas! Me muero de risa y de amor", finalizó la conductora lejos de enojarse por los dichos de la rubia.