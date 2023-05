El fuerte descargo de Martín Liberman tras el canje fallido con una heladería: "Soy un cliente insatisfecho"

Ante esta situación, Martín Liberman hizo su descargo de sus Instagram Stories donde detalló cómo sucedieron los hechos. "Los llamo a ellos en forma privada, les mando la foto del pote y ellos me contestan '¿qué sucursal, cuándo, cómo?' y yo qué se si yo lo pedí por una aplicación".

Al tiempo que admitió que si bien "Hace un año que yo les dije si querían hacer algo juntos... Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí, donde por varios no me respondieron nada y cuando me respondieron, la respuesta fue '¿qué sucursal, cuándo, cómo?' y nunca más nada".

Siguiendo con su descargo, Liberman explicó su el por qué de su proceder: "Ellos tenían la chance perfectamente de resarcir el error, de compensarme o no, de darme una explicación o no y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy, es que yo decidí subir la foto del helado".

La palabra de Martín Liberman tras la picante respuesta de la heladería

Así las cosas, consultado por este portal por la increíble situación viralizada desde anoche, Martín Liberman detalló que a pesar de la negativa de la propuesta de una acción publicitaria a la que hacen alusión en la red social del pajarito en pos de dejarlo mal parado, él siguió comprando el dichoso helado como cualquier persona.

"Soy un cliente insatisfecho, que pagó su helado y se lo mandaron en malas condiciones. Esa es la verdad. Es más fácil editar conversaciones “privadas” de hace un año que asumir un mal servicio", le aseguró a PrimiciasYa.

En tanto agregó: "Yo sólo fui un cliente al que le llegó mal el helado, según mi punto de vista. Estuve días esperando una respuesta, o solución", que no llegó.

Asimismo al final de su descargo virtual, resumió su accionar de aquí en más. "Yo voy a seguir tomando el helado que me gusta, voy a seguir pidiendo el helado que quiera... Me dijeron que no en su momento y está perfecto. Después de eso habremos comprado no menos de 20 o 30 veces y normalmente viene bien [aunque] a veces viene medio vacío, pero nunca como esta vez: vacío, todo pegoteado, mal presentado".

Y "lo más normal", indicó el periodista, sería reconocer el estado del producto o mandar otro. "Mucho más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a una negativa de ellos de hace uno año. O sea, yo estuve esperando un año que me venga un mal pote para devolverle... No maestro, no es así", cerró contundente.