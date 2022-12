Ante esa determinación, "Jujuy" realizó un furioso descargo en sus redes: "Gente que se encarga del tránsito en Buenos Aires: no entiendo como no vallaron un caminito recorrido por acá así pasa la Selección y nosotros nos acomodamos donde podemos, ¿alguien me explica? porque no lo entiendo. No sabemos donde estamos yendo, caminamos por el amor a la Patria", expresó la modelo.

Embed

"Malísimo, ¿como no organizaron mejor? no le pueden hacer esto a los campeones que querían de cerca a su hinchada. Armaban un recorrido bien vallado y nos poníamos alrededor, ASÍ NO!", escribió luego junto al mensaje en el que Chiqui Tapia, presidente de la AFA, confirmaba que se había finalizado la caravana.

El fuerte descargo de Sofía Jujuy Jiménez por la mala organización de los festejos 2.jpg

La furia de Mariano Iúdica tras el descontrol de los festejos en la caravana de la Selección Argentina

Este martes, aproximadamente 5 millones de personas salieron a las calles para recibir a la Selección Argentina y festejar el campeonato del mundo.

Sin embargo, tanto amontonamiento en las calles generó situaciones insólitas y también muy peligrosas, como la que se dio cuando el micro descapotable que transportaba a los futbolistas pasó por debajo de un puente, y allí uno de los hinchas se arrojó desde lo alto hacia el interior del vehículo.

image.png

Atrás, otro hincha se tiró desde el puente para meterse en el transporte del seleccionado albiceleste, pero no corrió la misma suerte que el anterior, salvado por los propios jugadores: rebotó en la parte de atrás del micro y cayó sobre la gente que lo rodeaba.

La desorganización y sus consecuencias fueron repudiadas en las redes sociales, y una de las personas que se despachó fue Mariano Iúdica, sobre todo luego de que la Selección deba suspender la caravana y sobrevolar la ciudad en helicóptero.

"Por esto se TERMINA LA CARAVANA y las garantías para seguir... MAMITA QUE LOCURA!! Una chica y un chico se descuelgan de un puente y se meten en el micro", escribió en su cuenta de Twitter, con el video del momento del accidente.