El fuerte enojo de L-Gante con Andy Kusnetzoff en PH: "No están hablando con un bolu..."

Luego de una de las consignas, Andy le preguntó al cantante cómo se sentía y arrojó sin filtro: “Estoy un poco enojado porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el ‘palito’. ¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales”.

“Me pone de mal gusto porque un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes ante una cámara, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo y cosas así te pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo”, agregó en su descargo.

“Lo quería decir porque sabemos lo que es pisar el ‘palito’. Sepan que no están hablando con un bolud... Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo”, cerró L-Gante.

Por su parte, Marilina Ross, otra de las invitadas, acotó un “te quiero”. “Sobre atrevimiento, no voy a fallar. Que fallen los demás, yo no voy a fallar. No voy a ser atrevido porque los demás lo sean”, comentó el cantante.

Andy intentó responderle pero L-Gante le pidió que continuara con el programa. “Qué lindo que lo puedas hablar”, señaló la cantante, tratando de calmar la situación. “Yo quiero que nos vayamos todos contentos”, comentó el conductor. “Para mí está saliendo todo de 10, ya me pude expresar”, respondió el artista.

Embed

Las jugadas declaraciones de L-Gante sobre su ida y vuelta amoroso con Wanda Nara

Después de las intensas versiones de romance entre Wanda Nara y L-Gante, cuando la mediática vivió la última crisis matrimonial en la primera mitad de 2023, en las últimas horas el cantante volvió a hablar de su relación con la esposa de Mauro Icardi.

Consultado en primer lugar por el cronista de LAM (América TV) por su enojo durante las grabaciones de PH, Podemos Hablar (Telefe), que saldrá al aire este sábado a la noche, L-Gante admitió que estuvo "picante" dado que pretendían hacerle decir algo que no estaba diciendo él, precisamente al referirse a su relación con Wanda.

Así, al preguntarle entonces por sus declaraciones pasadas dando a entender que hubo un ida y vuelta amoroso con la mayor de las Nara, dejando más dudas que certezas Elián Valenzuela lanzó: "Hablé de no apresurarse porque novios no somos, no fuimos". Y algo incómodo ante la repregunta sobre si efectivamente hubo algo con ella, confesó: “Anduvo, sí… cuando estábamos por acá”.

Además, sobre la chance de una "segunda vuelta" con Nara, L-Gante confió: “Siempre en la vida se puede, olvídate” dejando las puertas abiertas. Asimismo, aseguró que nunca se sintió lastimado por la hermana Zaira y concluyó aclarando: “No soy de sufrir mucho. Cuando me pasa algo a mí o alguna enfermedad de alguien que quiero, eso sí puede ser; pero después, desamores, no. Siempre estuve tranquilo de que se mantiene un vínculo buena onda con ella”.