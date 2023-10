Nuevo escándalo en las grabaciones de PH, Podemos Hablar con un famoso: "Se puso en modo Rincón"

Y en tren de detallar la situación, que habrá que ver si sale al aire este sábado de manera completa, agregó: "Grabó las tres horas y en un momento sintió que lo hicieron pisar el palito hablando de Wanda".

"Dicen que se empezó a explayar, como que se empezó a sentir incómodo por las cosas que estaba diciendo él solito. Empezó a meterse en un terreno del que no podía salir, se queda callado en el medio de la grabación, se empieza a enfurecer con él mismo, Andy le pregunta 'qué te pasa' y hace un descargo furioso contra él y la producción", completó el periodista sobre el nuevo escándalo en el rodaje del ciclo de Telefe.

Y mientras que Záffora completó relatando que lo que "dicen desde producción es que se 'brotó'. Se empezó a enojar, se empezó a envalentonar, se queda callado, la producción interviene, Andy le pregunta y ahí hace un descargo bravo", su compañera Karina Iavícoli sumo un dato no menor.

"Parece que en un momento estaban en el frente Pía Shaw, Karina Mazzocco, y algo le preguntan donde ahí él se va de boca", contó la periodista de América. Y según relató la intrusa, la propia producción del ciclo de Telefe habría dicho que Elián Valenzuela "Se puso en modo Rincón, pero que L-Gante dijo 'si yo fuese otro, me levanto y me voy. Sin embargo me quedo' y se quedó".

PH, Podemos Hablar: quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado 28 de octubre

Este sábado 28 de octubre a las 22 hs. llega a Telefe una nueva entrega de PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff.

En esta emisión, los invitados al punto de encuentro son: L-Gante, Karina Mazzocco, Fredy Villarreal, Marilina Ross y Pía Shaw.

