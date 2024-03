El fuerte enojo de Noelia Marzol con una influencer que la nombró en un video viral

Con la gran repercusión que generó el video de la joven, distintos portales levantaron el material y así llegó a oídos de la bailarina, quien decidió responderle de forma contundente a través de cuenta de X.

"Seguramente se puso cosas en la boca más sucias q eso… y también se las debe haber pasado por la cara. Que se yo… no es tan grave q mis hijos suban al tren a pasear una vez en la vida. Relax tiktokera. La vida pasa afuera también. Besos (así saludan ustedes no?)", expresó.

Por último, hizo referencia puntualmente a su trabajo, donde ha tenido cuadros con baile de caño y explicó: "Ignora que el caño debe limpiarse con alcohol para q no resbale. Por eso cuando uno no sabe de algo mejor no opinar".

Noelia Marzol contra una influencer

El emotivo mensaje de Noelia Marzol tras cerrar la etapa más importante de su vida: "Sentí que era el momento"

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Noelia Marzol escribió un profundo y emotivo mensaje para despedirse de Sex, la obra de José María Muscari, que la tuvo como protagonista durante 5 años.

Luego de la última función, la bailarina compartió una foto en el camarín con algunos de los objetos que tenía en su camarín y expresó: "Ultimo día. Dejé Sex después de cinco años. Una vida literalmente".

elenco sex.jpg

"No voy a decir mucho más porque si quisiera describir lo que fueron estos años no me alcanzarían los caracteres. Les deseo a todas las personas que habitan este planeta poder vivir su propio Sex. Un crecimiento no sólo artístico muy significativo, sino también un crecimiento personal enorme", siguió.

noelia marzol y muscari.jpg

Marzol destacó que tomó la decisión luego de mucho tiempo de deliberación: "Una familia. Mil funciones. Un elenco excepcional. Por acá pasaron más de 150 artistas increíbles y tuve el gran placer de compartir escenario con cada unos de ellos. @josemariamuscari @paolaluttini @diecramos @matiasnapp, qué hermoso viaje. Sentí que era el momento, y luego de un gran análisis con mucha racionalidad y conciencia tomé la determinación. Tengo muchos anhelos y curiosidades artísticas y no quiero quedarme con ganas de nada. Admitir y aceptar que necesito otros desafíos me mantiene prendida la llama. Así que voy por ellos".

Noelia Marzol Diego Ramos.jpg

En el posteo, la bailarina colgó algunas imágenes junto a sus colegas y los creadores del espectáculo, Matías Napp y José María Muscari. "Me voy feliz. Siempre fui feliz acá. ¡Gracias!", concluyó en su publicación.