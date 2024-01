La inesperada confesión de Noelia Marzol sobre la intimidad con su marido

“Yo me siento como que me falta una pierna ¿Dónde esta Jony? No me revolea nadie”, bromeó Noelia. En eso, otra de las panelistas hizo referencia al marido de la subcampeona y deslizó: "Ramiro te va a revolear...".

“Ojalá que me revoleé mi marido. Hace un mes y medio que no me revolea”, contestó la bailarina de Sex dando a entender que hace tiempo no tiene intimidad sexual con su pareja.

Sorprendida por su confesión, la angelita invitada, Angie Balbiani expresó: “¿Un mes y medio y no pasó nada con tu marido? Yo te veo bailar, y a mi me que me gustan los hombres, me terminas gustado. Es una bestialidad verte bailar ¿cómo que no pasó nada?".

“Te juro, una vez quizás, con mucha suerte, se terminó dando. Pero no, yo hago funciones de jueves a domingos, tres los sábados. Termino tan muerta que tenía una hora y era 'no gordo, en serio, no quiero saber nada'”, explicó Marzol.

La furia del marido de Noelia Marzol tras el incómodo comentario de Flor Vigna

Después del incómodo comentario que le hizo Flor Vigna a Noelia Marzol, la bailarina -en diálogo con Intrusos (América TV)- reveló este jueves cuál fue la reacción de su marido, Ramiro Arias.

“¿Vos entendés de qué tipos habló ella?”, le consultó la panelista Karina Iavícoli a Marzol. “No, yo juro por mis hijos que no tengo idea de lo que habla”, le respondió la participante del Bailando 2023.

Ahí, la conductora Flor de la V le preguntó: “Cuando volviste a tu casa, ¿hablaste con tu marido de esta situación?”. “Sí, está re caliente Ramiro pero porque me defiende”, confesó.

“Sabe que es un lugar que a mí no me queda cómodo. No me gusta todo lo que está sucediendo, creo que Flor en algún punto se dio cuenta que la pifió”, sostuvo.