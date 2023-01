El fuerte exabrupto de Amalia Granata contra Thelma Fardin

En su cuenta de Twitter, la diputada provincial citó una placa con ese textual y lanzó un duro comentario contra Fardin. "¿Qué Congreso? ¡Asna!", expresó, ofuscada con los dichos de Fardin.

image.png

Las declaraciones de la actriz fueron en septiembre del año pasado cuando Granata puso en duda el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

"No sólo Amalia Granata debe ser expulsada, también la bestia de Francisco Sánchez, que hace una semana pedía pena de muerte. Y no nos olvidemos de López Murphy diciendo 'son ellos o nosotros'. Repudio, angustia y dolor'", decía en ese entonces la ex Patito Feo.

image.png

Amalia Granata le respondió con todo a quienes la criticaron por sus fotos en malla: "No evolucionamos más"

Hace unos días se conocieron una serie de fotografías de las vacaciones de Amalia Granata en traje baño, mientras disfrutaba de una tarde de playa en Punta del Este junto a su marido, Leo Squarzon, y sus hijos, Uma y Roque. Allí, lógicamente se la pudo ver en traje de baño, lo que desató una catarata de críticas a su figura, que no dejó pasar.

Amalia Granata en PDE 4.png

Es así que la ex modelo, tras leer los agresivos comentarios virtuales sobre su persona y su físico, no dudó en hacer su descargo desde sus Instagram Stories y exponer varias de las agresivas críticas.

"Me sacaron unas fotos vacacionando con mi familia. Quiero, en las siguientes historias, dejarles las fotos y los comentarios de la gente en la nota. ¡No evolucionamos más!", disparó Amalia Granata.

Al mismo tiempo, sumó directa: "Qué triste que sigan insistiendo en la que la felicidad para por el cuerpo. Les aseguro que hoy con casi 42 años estoy en plenitud con lo que soy y en la mejor etapa de mi vida".

Descargo AmaliaGranata por fotos vacaciones.jpeg

Así, en sus siguientes posteos compartió algunos de los comentarios por demás agresivos como: "¡Qué le pasó a Amalia? Tiene el cuerpo de una señora, y apenas tiene cuarenta. Qué lástima", "Por lo menos estamos en condiciones de afirmar que se está gastando el dinero de los contribuyentes en tratamientos estéticos" y "Otra prostituta vip que llegó a creerse señora de bien".

Granata mensajes 1.jpg

Pero no conforme con ello, a continuación Amalia Granata compartió una foto con sus hijos, su marido y las buenas calificaciones de sus exámenes en la facultad, asegurando sentirse plena y feliz con todo eso.