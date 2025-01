El fuerte gesto de Cacho Deicas que agiganta la feroz interna en Los Palmeras

"Su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, dijo el bandoneonista y pieza clave de la histórica banda en diálogo con Secretos Verdaderos, América Tv.